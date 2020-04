Quốc gia 12 triệu dân “nghèo nàn” máy thở trước dịch COVID-19

Tình trạng “nghèo nàn” này đồng nghĩa với việc, các cơ sở y tế ở Nam Sudan sẽ chỉ cho 4 bệnh nhân sử dụng máy thở cùng lúc, nếu họ không may mắc bệnh COVID-19 . Cũng vừa hay, tính đến ngày 19/4 (theo giờ GMT), Nam Sudan đang ghi nhận 4 cá mắc COVID-19.

Nam Sudan chỉ đủ 4 máy thở cho 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19, nếu bệnh trở nặng

Thế nhưng, quốc gia này chưa phải là nơi có số máy thở ít nhất,bởi Cộng hòa Trung Phi chỉ có vỏn vẹn 3 máy thở trên toàn quốc. Hay ở một số nước khác như: Burkina Faso chỉ có 11 máy, Sierra Leone 13 máy. Còn Venezuela chỉ có 84 giường chăm sóc đặc biệt cho dân số 32 triệu người và 90% Bệnh viện phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc men cũng như các nguồn cung cấp thiết bị y tế quan trọng.

Đài CNN hôm 18/4 dẫn lời Phó Chủ tịch IRC Elinor Raikes nói: "Chúng tôi đã chứng kiến dịch bệnh COVID-19 nhanh chóng áp đảo hệ thống y tế ở các quốc gia có hệ thống y tế tương đối tiên tiến. Vì vậy, nó có thể nhanh chóng hạ gục các quốc gia có hệ thống y tế yếu hơn".

Tình trạng khan hiếm máy thở khiến nhiều quốc gia đứng trước mối đe dọa



Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, cứ 5 người nhiễm virus SARS-CoV-2 thì có 1 người cần chăm sóc tại bệnh viện. Các nước bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nặng nhất đang cố gắng mua thiết bị thông khí, hỗ trợ hoặc thay thế đường thở của bệnh nhân mắc bệnh nặng.



Trong khi đó, tại Mỹ, Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins cho biết nước này có thể cần thêm 500.000 máy thở do COVID-19. Sự gia tăng số lượng bệnh nhân COVID-19 kéo theo nhu cầu máy thở cũng tăng lên tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Không chỉ ở Mỹ, Anh cũng đang tìm kiếm 18.000 máy thở. Tại Ý, nước này cung cấp hơn 2.700 máy thở cho các khu vực bị ảnh hưởng, trong khi Pháp đặt mục tiêu sản xuất thêm 10.000 máy thở và thiết lập 10.000 giường chăm sóc đặc biệt.



Bác sĩ Alison Pittard (Anh) cho biết khoảng 15-20% bệnh nhân COVID-19 nhập viện cần sử dụng máy thở. Đối với bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, 70% trong số họ cần thiết bị hỗ trợ như vậy.



Châu Phi, nơi được theo dõi chặt chẽ vì khả năng bị COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng, không chỉ có nguy cơ hứng chịu hàng ngàn ca tử vong mà còn bị tàn phá về mặt kinh tế và xã hội . Theo WHO, 41 quốc gia châu Phi có gần 2.000 máy thở, trong khi số giường chăm sóc đặc biệt tại 43 quốc gia ít hơn 5.000 giường. Tỉ lệ này là 5 giường/1 triệu người so với 4.000 giường/1 triệu người ở châu Âu.

Minh Tú (t/h)