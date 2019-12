Quốc hội bàn chuyện thành lập đô thị, huyện, xã mới

Theo tờ trình của Chính phủ , có tổng cộng 324 đơn vị cấp xã và 4 đơn vị cấp huyện của 11 tỉnh sẽ sắp xếp trong giai đoạn này. Đây là đợt thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các nghị quyết về sắp xếp các huyện, xã. Cũng theo an ninh quốc phòng , đề án của 11 tỉnh trình có 3 cấp huyện (huyện đảo Cô Tô, huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị) và 24 đơn vị cấp xã thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 nhưng Chính phủ và địa phương đề nghị chưa thực hiện vì lý do đặc thù về kinh tế, xã hội , an ninh quốc phòng.