Quy định `ngầm` lạ kì của Apple:` Kẻ ác không bao giờ được dùng iPhone

Những tiết lộ mới của đạo diễn phim 'Knives Out' về quy định "ngầm" lạ kì của Apple khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Rian Johnson là đạo diễn phim nổi tiếng người Mỹ, ông từng đạo diễn nhiều số tác phẩm nổi tiếng như Brick (2005), The Brothers Bloom (2008), Looper (2012) và mới đây là bộ phim Knives Out (2019). Trong chia sẻ với báo chí gần đây, đạo diễn phim nổi tiếng người Mỹ này đã tiết lộ một trong những bí mật quan trọng của điện ảnh, liên quan tới chiếc điện thoại Trong chia sẻ với báo chí gần đây, đạo diễn phim nổi tiếng người Mỹ này đã tiết lộ một trong những bí mật quan trọng của điện ảnh, liên quan tới chiếc điện thoại iPhone quen thuộc. Đạo diễn của bộ phim 'Knives Out' hóm hỉnh cho biết, một trong những quy định "ngầm" lạ kì của Apple là kẻ ác không bao giờ được dùng iPhone trong phim.

Rian cho biết:"Có một điều thú vị là, tôi không biết liệu tôi có nên nói điều này không... nhưng mà Apple ấy... Họ cho phép bạn đưa iPhone vào trong phim. Tuy vậy có một điều rất quan trọng phải nhớ, đó là: Người xấu không thể sử dụng iPhone trên màn hình!". Quả nhiên, khi theo dõi bộ phim này của đạo diễn Rian Johnson, chỉ những người vô tội mới được cầm hoặc sử dụng iPhone.

Apple vốn là một trong những công ty có nhiều quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng, mô tả và chụp ảnh thiết bị của hãng. Trong hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu và bản quyền của Apple, công ty này cho biết các sản phẩm của Apple "chỉ được hiển thị theo cách thức hoặc trong bối cảnh tốt nhất, có lợi cho các sản phẩm của Apple và tập đoàn Apple Inc".

Trước đó, nhiều người hâm mộ phim ảnh đã tinh ý nhận ra điều này trong quá khứ. Hầu hết trong các bộ phim và chương trình TV, nếu một sản phẩm của Apple có xuất hiện, thì cơ bản chúng sẽ nằm trong tay người tốt. Khi series truyền hình "24" đình đám phát sóng, một tờ báo đã thông tin rằng trong loại phim này thì những người tốt sử dụng máy Mac, trong khi đó kẻ ác sẽ sử dụng PC (máy tính chạy hệ điều hành Windows).

Bên cạnh đó, Apple cũng đưa ra một số yêu cầu rõ ràng đối với báo chí truyền thông khi quay chụp các sản phẩm quan trọng của công ty. Chẳng hạn, đối với sản phẩm Apple Watch, nếu bên truyền thông muốn mượn sản phẩm của Apple, thì công ty này sẽ không cho phép thiết bị được quay chụp với các thương hiệu đồng hồ khác. Hơn nữa, việc tách mặt đồng hồ khỏi dây đeo Apple Watch vẫn phải đảm bảo người dùng sẽ nhìn thấy một chiếc đồng hồ hoàn chỉnh, chứ không phải là một phần của đồng hồ.

Sau chia sẻ này của đạo diễn Rian Johnson, có lẽ trong lần tới theo dõi những bộ phim trinh thám hay hành động, nếu phát hiện người đó cầm iPhone trên tay hay sở hữu một sản phẩm nào của Apple, thì khán giả có thể "an tâm" người đó không thuộc danh sách những kẻ phản diện nguy hiểm. Bởi vì, đã có Apple đứng đằng sau, âm thầm bảo vệ "nhân phẩm" cho cả sản phẩm của mình cũng như những nhân vật này.

