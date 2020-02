Quy Nhơn: Bị mang tiếng trộm cắp từ hình ảnh camera, một cô giáo kêu oan

Làm đơn tố cáo sau hơn 2 tháng

Vụ việc xảy ra vào ngày 4/3/2019 tại trường Tiểu học Lê Lợi (phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) giữa cô Võ Thị Hồng (Hiệu trưởng) và cô Châu Thị Thuận (Hiệu phó). Theo đơn cô Thuận gửi các cơ quan pháp luật và báo, việc cô vào phòng cô Hồng mở túi lấy tiền rồi sau đó đem qua cất lại là do cô Hồng nhờ chứ cô không hề tự ý vào phòng Hiệu trưởng để mở túi ăn cắp tiền như cô Võ Thị Hồng đã tố cáo . Khi đó cô Võ Thị Hồng đang bị đau chân nên nhờ cô Thuận sang phòng mở túi lấy giùm tiền để trả tiền nợ cho cô Thuận. Sau đó, cô Thuận mang số tiền còn dư cất lại vào vị trí cũ trong phòng cô Hồng.

Trường tiểu học Lê Lợi, nơi xảy ra vụ việc.





Vụ việc không có gì đáng nói cho đến khi giữa cô Hồng và cô Thuận xảy ra một số mâu thuẫn cá nhân và cho tới cuối tháng 5/2019 thì cô Hồng làm đơn tố cáo cô Thuận về hành vi “trộm cắp tài sản” có kèm theo clip hình ảnh được ghi lại từ camera cố định gắn trong phòng làm việc của cô Hiệu trưởng.



Cô Thuận cũng đã làm đơn đề nghị trưng cầu giám định clip hình ảnh do cô Hồng cung cấp vì từ những hình ảnh của clip này, các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ sẽ có những phân tích cụ thể và có những nhận định khách quan, kết luận chính xác về vụ việc. Tuy nhiên, cô Thuận không hiểu vì sao yêu cầu của mình không được chấp nhận giải quyết.



Chính quyền nói gì?



Vào ngày 18/10/2019, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Vào ngày 18/10/2019, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Công an phường Lê Lợi ( thành phố Quy Nhơn , tỉnh Bình Định) ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính cô Châu Thị Thuận với hành vi “trộm cắp tài sản”. Cô Thuận có rằng cơ quan này đã xử lý vụ việc chỉ dựa theo đơn cô Hồng và hình ảnh do cô Hồng cung cấp mà không làm rõ các chi tiết khác là chưa đúng trình tự pháp luật.



Cũng theo cô Thuận, việc này đã gây oan và làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của cô.



Cô Thuận cũng đã nhiều lần làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng khiếu nại đề nghị xem xét, thẩm định tính pháp lý, quy trình xử lý vụ việc này. Ngày 23/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định có thông báo số 405/TB-PC01 cho biết đơn của cô đã được chuyển đến Công an thành phố Quy Nhơn để xem xét, giải quyết.



Đến ngày 28/11/2019, ông Nguyễn Văn Dũng ký thông báo trả lời đơn khiếu nại của cô Thuận và khẳng đinh: “Công an phường đã thành lập tổ xác minh theo quy định của pháp luật.” Cô Thuận thắc mắc, cô khiếu nại đối với ông Nguyễn Văn Dũng (Trưởng Công an Phường Lê Lợi) mà Công an thành phố Quy Nhơn lại giao cho chính Công an phường Lê Lợi xác minh trả lời thì liệu có đảm bảo tính khách quan và đúng quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo?





Thông báo của CA phường cho biết: "Vào ngày 21/10/2019, Công an phường gửi giấy mời bà Thuận đến làm việc về yêu cầu thẩm định nội dung clip được trích xuất từ camera của bà Võ Thị Hồng – Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi giao nộp bằng usb cho Công an phường Lê Lợi vào ngày 27/5/2019 nhưng bà không đến làm việc nên không có việc áp đặt và Công an phường đã trả lời bằng văn bản cho bà Châu Thị Thuận.”

Cô Thuận nói với PV rằng, điều này không đúng sự thật. Vào lúc 15h chiều 21/10/2019, cô Thuận đến Công an phường Lê Lợi để làm việc theo giấy mời. Tại buổi làm việc này, công an phường đưa ra biên bản viết sẵn bảo cô ký. Cô Thuận phản đối và không ký chứ không phải là không đến làm việc.



Trao đổi với PV, ông Trần Đình Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Lê Lợi (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết: Cô Hồng tố cô Thuận lấy trộm tiền, có video clip. Cô Thuận cũng tố cô Hồng lấy cắp tiền, cũng có video clip. Tố qua tố lại. Cô Thuận có thừa nhận mình là người xuất hiện trong video của cô Hồng nhưng cô Thuận cho rằng mình không trộm tiền, mà là do cô Hồng nhờ cô Thuận vào lấy. ông này cũng cho hay, Công an Phường Lê Lợi ra quyết định xử phạt cô Thuận căn cứ theo những chứng cứ cô bà Hồng cung cấp (video clip).



Hiện nay, khiếu nại của cô Thuận đang được Công an thành phố Quy Nhơn thụ lý giải quyết. Về trách nhiệm Đảng ủy phường Lê Lợi, "nếu có kết luận cụ thể rõ ràng, chúng tôi nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn, xử lý đúng người đúng tội, không vì một vấn đề gì khác mà bao che, hoặc kéo dài thời gian", ông Cường nói.



Theo ông Trần Đình Cường, về mức độ chính xác của những chứng cứ trên thì ông cũng chưa nhận được phản hồi của các cơ quan chức năng.



Ông Cường còn cho biết thêm, hiện tại ông Nguyễn Văn Dũng đã vừa nghỉ hưu, ông Đinh Xuân Anh – Phó trưởng Công an phường Lê Lợi là người nắm rõ. Tuy nhiên, khi PV liên hệ với cơ quan công an phường Lê Lợi để tìm hiểu thêm về vụ việc thì ông Đinh Xuân Anh – Phó trưởng Công an phường Lê Lợi cho biết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên cho công an thành phố Quy Nhơn thụ lý giải quyết nên không thể cung cấp thông tin gì cho báo chí.



