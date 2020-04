Chăm sóc da sau tuổi 30 và những điều cần lưu ý

Sau 25 tuổi, cơ thể và làn da của người phụ nữ bắt đầu có dấu hiệu lão hóa bởi sự sụt giảm của collagen. Nếu không biết cách chăm sóc thì đến năm 30 tuổi, chị em sẽ cảm thấy lo lắng bởi làn da sẽ không còn căng mịn và đàn hồi như trước.

1. Chú ý chăm sóc vùng da quanh mắt và cổ

Da xung quanh mắt vô cùng nhạy cảm, cần có chế độ chăm sóc riêng. Do không có tuyến nhờn và mồ hôi, vùng da quanh mắt dễ bị khô, thiếu độ ẩm và đây là nơi xuất hiện nếp nhăn đầu tiên trên khuôn mặt. Do đó, nếu chăm sóc từ sớm sẽ ngăn chặn sự hình thành các vết nhăn, vết chân chim. Bạn có thể tăng cường dưỡng ẩm kết hợp massage nhẹ nhàng vùng mắt với các loại kem chuyên dụng. Ưu tiên sản phẩm có thành phần chống oxy hóa như retinol, resveratrol – thành phần giúp da săn chắc, ngăn ngừa nếp nhăn.

Vùng da cổ thường xuất hiện dấu vết của tuổi tác

Vùng da cổ thường bị bỏ qua, những nó cũng chịu ảnh hưởng khá lớn của tuổi tác. Càng lớn tuổi, vùng da cổ không được chăm sóc dễ bị chảy xệ, nhăn nheo. Do đó, chị em độ tuổi 30 nên dành thời gian chăm sóc vùng da cổ thường xuyên. Chỉ cần massage nhẹ nhàng theo hướng đi lên sẽ giúp ngăn chặn sự xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ ở vùng da cổ.

2. Tăng cường bổ sung collagen cho da

Collagen là thành phần quyết định đến độ trẻ của làn da. Khi bước qua tuổi 25, cơ thể sẽ bước vào thời kỳ lão hóa tự nhiên – thời kỳ số lượng, chất lượng sợi collagen đều bị giảm sút. Đồng thời, lượng collagen cơ thể tự tổng hợp được ngày cảng giảm đi. Chị em cảm nhận được làn da giảm độ đàn hồi, độ mịn màng, da thường bị khô và khi bị mụn thường để lại sẹo thâm nhiều hơn.

Do đó, sau tuổi 25, bạn nên bổ sung thêm collagen cho cơ thể từ bên ngoài và cả bên trong (đồ ăn, thực phẩm chức ăn).

3. Massage da mặt

Massage thường xuyên giúp nâng cơ và trẻ hóa làn da

Massage da mặt giúp tăng cường lưu thông máu dưới da, giúp da chắc khỏe và hồng hào hơn. Chị em ở độ tuổi 30 nên massage da mặt sau bước dưỡng ấm sẽ giúp làm ấm da, giúp thẩm thấu nhanh các dưỡng chất vào sâu trong lỗ chân lông. Nếu thường xuyên massage sẽ giúp làn sa săn chắc, tình trạng chảy xệ, nếp nhăn ít xuất hiện chậm hơn khi về già.

4. Chăm sóc da kỹ càng

Độ tuổi 30, làn da sẽ không thể tự tổng hợp collagen, thậm chí nó còn bị mất đi theo từng năm. Do đó, bạn cần chú trọng vào quy trình chăm sóc da, đặc biệt là dưỡng ẩm. Dưỡng ẩm giúp da căng mịn, sáng khỏe và làm chậm quá trình lão hóa.

Độ tuổi 30, chị em cần đầu tư các sản phẩm chống lão hóa có chứa các hoạt chất như axit amin, ceramides, retinol và công dụng dưỡng ẩm, khóa ẩm tốt để ngăn ngừa da lão hóa và phụ hồi tế bào hư tổn.

5. Chống nắng cho da

Tia UV từ ánh nắng mặt trời là “thủ phạm” hàng đầu tàn phá làn da – khiến da xuất hiện vết nám, tàn nhang, khô da, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Và là nguyên nhân chính gây ung thư da.

Đặc biệt vào độ tuổi 30, Sức Khỏe làn da yếu đi nhiều nên việc bảo vệ da bằng kem chống nắng mỗi ngày là điều vô cùng quan trọng. Giúp duy trì nét thanh xuân trẻ trung của làn da.

6. Chế độ ăn uống

Chăm sóc bên ngoài là chưa đủ, chị em bước vào độ tuổi 30 cần chú trọng hỗ trợ làn da từ bên trong. Cụ thể, vào độ tuổi 30, bạn nên chú ý bổ sung đầy đủ 3 nhóm chất: protein (thịt nạc, cá, các loại đậu, trứng sữa…); vitamin – khoáng chất (trái cây, rau xanh, các loại củ, các loại hạt); chất béo (dầu cá, dầu các loại hạt). Bên cạnh đó, chị em nên ưu tiên các món ăn theo kiểu salad, hấp, luộc để hấp thu dưỡng chất tốt nhất.

Thường xuyên bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Ngoài ra, mất nước sẽ khiến làn da khô , mất đàn hồi và quá trình lão hóa da diễn ra nhanh hơn. Bạn cần bổ sung tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh, làn da căng bóng.

7. Tập thể dục mỗi ngày

Các bài tập sẽ giúp lưu thông tuần hoàn máu, tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể được thư giãn và làn da được đào thải độc tố hiệu quả.

Hướng dẫn massage nâng cơ mặt, chống lão hóa, thải độc da, trắng da. Nguồn: YEN NHI & LIFE

Như Quỳnh (t/h)