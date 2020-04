Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học: Sẽ có 50% thí sinh trúng tuyển qua sử dụng điểm thi THPT

Mới đây, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đã trao đổi với báo chí một số nội dung liên quan đến phương án tuyển sinh Đại học - Cao đẳng (ĐH-CĐ) mà dự luận đang rất quan tâm.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho biết, theo khảo sát của Vụ Giáo dục Đại học, hầu hết kế hoạch tuyển sinh đầu vào của các trường ĐH-CĐ đều vẫn căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục hỗ trợ các trường trong công tác tuyển sinh và lọc ảo đợt 1 như năm 2019. Nếu thí sinh có nguyện vọng sử dụng kết quả thi THPT để xét tuyển ĐH-CĐ thì sẽ đăng ký tại trường THPT các em theo học. Cũng như năm ngoái, cùng trong thời điểm đăng kí dự thi THPT, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành, nhiều trường đại học khác nhau nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.

Việc thí sinh có nhiều nguyện vọng những chỉ cần làm 1 bộ hồ sơ, nộp đăng ký tại 1 nơi, thống nhất 1 kiểu mẫu sẽ giúp thí sinh không phải tốn thời gian, công sức, kinh phí đi lại, không phải nộp rồi lại đi rút hồ sơ nhiều nơi nếu không đúng nguyện vọng, không gây ra xáo trộn trong việc xét tuyển.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học

Cũng theo quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, nhiều khả năng trong kỳ tuyển sinh năm nay, tỉ trọng thí sinh trúng tuyển qua hình thức xét tuyển sử dụng điểm thi THPT sẽ giảm so với năm ngoái.

"Nếu năm ngoái có 62% thí sinh trúng tuyển thông qua sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, thì năm nay tỉ lệ này dự báo sẽ khoảng 50%", báo VTC News dẫn lời PGS.TS Nguyễn Thu Thủy.

Bà Thủy cũng nói thêm, việc sử dụng kết quả thi THPT quốc gia không phải cách duy nhất để tuyển sinh, cũng không phải con đường duy nhất để vào đại học.

Các trường đại học đã từng kết hợp nhiều phương thức khác như: Kiểm tra đánh giá năng lực; xét kết quả học bạ THPT, điểm các kỳ thi quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; thi năng khiếu; hồ sơ năng lực, hồ sơ dự tuyển, qua phỏng vấn… Hiện một số cơ sở giáo dục đại học như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM… đều dần công bố các phương án tuyển sinh của mình.

Những trường thuộc nhóm ngành đào tạo đặc thù như Y, Dược, Công an, Quân đội, năng khiếu nghệ thuật… và một số trường đại học có mức độ cạnh tranh cao, có những yêu cầu riêng về chất lượng đầu vào có nhu cầu tự tổ chức các bài kiểm tra riêng.

"Ước tính sẽ có khoảng từ 10-20% học sinh THPT có thể sẽ lựa chọn tham dự các bài kiểm tra đánh giá năng lực như thế này", PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nhận định.

Các trường đại học chưa sẵn sàng cho việc tự tổ chức các bài kiểm tra hoặc kỳ thi tuyển sinh riêng cũng đều đang cân nhắc lựa chọn phương án hợp lý nhất. Đây là quyền tự chủ của các trường và trường có trách nhiệm giải trình trước xã hội . Nhưng dữ liệu để tuyển sinh chắc chắn sẽ phải là kết quả học tập, kết quả thi đã được đánh giá, ghi nhận của cơ quan/tổ chức có uy tín, hoặc được Bộ GD&ĐT công nhận.

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, trên cơ sở quy định 5 bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH), Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ trong đó có nội dung quy định các tổ hợp xét tuyển trên tinh thần đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo và phù hợp với quá trình học, ôn tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh muốn xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vào chiều 27/4 về phương án tuyển sinh ĐH-CĐ, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, qua ý kiến của xã hội, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng, Ban Tuyên giáo Trung ương… Bộ sẽ tiếp thu, điều chỉnh lại bài thi tổ hợp, nâng thời gian thi lên như những năm trước và vẫn công bố điểm môn thi thành phần.



Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng vào đầu tháng 5/2020 và sớm công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT để học sinh, phụ huynh và giáo viên yên tâm.

Kiều Đỗ