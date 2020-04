Quyết cắt “của quý” của tình nhân để đổi lấy sự tha thứ từ chồng

Võ Văn Chinh (SN 1976) và Trần Thị Hà (SN 1985) cùng ngụ xóm 2, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An lấy nhau cách đây 15 năm và đã có 2 con. Chinh vốn chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường nhưng trái lại, Hà là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Hà là nhân viên kiểm toán cho một công ty nước ngoài với thu nhập cao. Cuộc hôn nhân viên mãn của hà từng là ước mơ của bao nhiêu người. Nhưng Hà chưa bao giờ bằng lòng với cuộc sống thực tại, nhất là từ khi lên chức trưởng phòng. Được tăng lương, Hà càng có động lực “cày cuốc” nhiều hơn. Từ đó, chuyện Hà đi sớm về muộn là hết sức bình thường. 3 bố con Chinh cũng quen dần với việc những bữa ăn tối không có Hà.

Hồi Hà chưa được thăng chức, thời gian có nhiều nên hai vợ chồng hay hẹn nhau ra ngoài ăn, tán gẫu, hâm nóng tình cảm. Cuối tuần, Hà dành hẳn một ngày để trổ tài nấu ăn cho chồng con và để tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên những người thân yêu. Nhưng thói quen đó giờ không còn nữa, Hà bận bù đầu. Thậm chí thời gian vợ chồng nói chuyện cũng không còn dư giả. Cứ thế, chuyện công việc, kiếm tiền khiến cuộc sống hôn nhân bắt đầu rạn nứt. Chinh bắt đầu ca thán chuyện Hà bỏ bê gia đình con cái để lao đầu vào công việc. Cảm thấy lòng tự tôn, công việc của mình bị xúc phạm, Hà gân cổ cãi chồng.

Ảnh minh họa

Trong những cuộc khẩu chiến như thế, Hà không ngại lôi chồng ra so sánh với những người đàn ông khác. Cuộc sống vợ chồng ngày càng mệt mỏi và nhàm chán. Nhiều khi tan sở Chinh chẳng muốn về nhà cứ đi lang thang từ phố này sang phố khác cho thoải mái. Nhưng Chinh không ngờ được, thái độ của mình đã vô tình đẩy vợ mình ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Người đó không ai xa lạ chính là Đặng Quốc Hùng – trợ lý “kề vai sat cánh” hàng ngày cùng Hà.

Đến với nhau thì dễ dàng nhưng muốn buông bỏ một mối quan hệ thì không hề đơn giản. Những ngày sau đó, Hùng cảm nhận được người tình có thái độ lạ, có ý muốn rời bỏ mình để quay lại với chồng nên bắt đầu “ghen ngược”. Có lần anh ta thể hiện thái độ tức giận khi chứng kiến cảnh người tình đi du lịch cùng chồng con rồi vui vẻ chụp ảnh tình cảm làm kỷ niệm.

Hùng và Hà làm cùng phòng nên hàng ngày không thể không giáp mặt. Trong khi đó, Hà đã quá chán nản với những màn “ghen ngược” lố bịch của Hùng nên đề nghị chia tay với Hùng. Thế nhưng đời nào Hùng đồng ý chấm dứt mối quan hệ này. Hùng lớn tiếng đe dọa sẽ “cùng chết” nếu Hà cố tình chia tay. Sợ chuyện vỡ lở ảnh hưởng đến gia đình và uy tín công việc nên Hà “ngậm bồ hòn làm ngọt” duy trì mối quan hệ “vụng trộm” với Hùng.

Trong thời gian xa chồng, Hà suy nghĩ và nhận thấy mình là người có lỗi. Chính Hà đã vì thiếu suy nghĩ mà ngả vào lòng Hùng khiến cho gia đình lâm vào cảnh ly tán. Biết mình sai, Hà đề nghị gặp Chinh với ý muốn hàn gắn. Sau nhiều lần vợ năn nỉ, Chinh đồng ý tha thứ nhưng với một điều kiện, Hà phải cắt “của quý’ của tình nhân để hả nỗi giận dữ của Chinh. Ban đầu, Hà vô cùng sợ hãi và một mực từ chối nhưng trước sự quyết liệt của Chinh, Hà đành đồng ý rồi ủ mưu tính kế cắt “của quý” của tình nhân.

Khoảng 11h ngày 29/1, Hùng gọi điện rủ Hà tối đi thị xã Thái Hòa (Nghệ An) chơi. Hà thấy đây chính là cơ hội nên đã báo cho Chinh. Khoảng 19h cùng ngày, Chinh chở Hà đến ngã 3 phường phường Quang Tiến mua một con dao lam đưa cho Hà và không quên nhắc lại lời Hà đã hứa.

Sau đó Hà và Hùng gặp nhau, đi chơi và nói chuyện. Đến khoảng 21h cùng ngày. Hùng đưa Hà đến thuê phòng khách sạn ở phường Quang Tiến. Trong lúc Hùng đang tắm, Hà nhắn tin cho chồng biết số phòng. Khi cả hai đang ân ái, Hà lấy con dao lam đã chuẩn bị sắn cắt dứt 2/3 của quý của Hùng. Gây án xong, Hà bỏ chạy khỏi khách sạn.

Ít lâu sau, TAND thị xã Thái Hòa đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Hà nhận lỗi: “Bị cáo biết sai rồi ạ. Bị cáo sợ chồng bỏ nên phải hành động theo yêu cầu của chồng, không ngờ gia đình ly tán, ra Tòa như thế này. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm quay về nuôi hai con nhỏ”.

HĐXX nhận định, bị cáo Hà lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhất thời phạm tội trong trường hợp bị người khác ép buộc, cưỡng bức, gia đình nhân thân tốt, kịp thời bồi thường cho người bị hại nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Sau khi nghị án, bị cáo Trần Thị Hà là người thực hiện hành vi bị tuyên 8 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Võ Văn Chinh (là người chủ mưu bị tuyên án 10 tháng tù. Đồng thời, hai bị cáo phải bồi thường dân sự 16.433.000 đồng cho anh Đặng Quốc Hùng.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát rồ vì 'thèm đàn ông', góa phụ làm chuyện khiến quỷ thần cũng nổi da gà