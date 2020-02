Rà soát các trường hợp quay phim, livestream không đúng sự thật vụ Tuấn “khỉ” xả súng ở Củ Chi

Được biết, Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Công an các tỉnh Đông Nam Bộ đang phối hợp truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tự Tuấn “khỉ”). Sau 5 ngày truy bắt, Công an chưa xác định được vị trí chính xác của nghi phạm

Liên quan đến vụ việc này, ngày 3/2, UBND xã Trung An (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) và các cơ quan chức năng huyện Củ Chi đang rà soát, lập danh sách những trường hợp youtuber, facebooker đã quay phim, livetream không đúng sự thật, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Theo đó, trong khi Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an và các lực lượng phối hợp truy bắt nghi can thì nhiều người đã dùng điện thoại quay lại rồi phát trên facebook, youtuber chia sẻ thông tin không đúng sự thật gây khó khăn trong việc truy bắt tội phạm.

Mặc dù trước đó cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo người dân không được phát tán thông tin thất thiệt, tránh xa khu vực nguy hiểm mà công an đang làm nhiệm vụ phong tỏa, truy bắt nghi phạm.

Nhiều người quay, livetreams gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến công tác điều tra

Thêm nữa, cách đây ít ngày, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên youtuber nói rằng, có một người tự xưng là Lê Quốc Tuấn gọi điện đến nói muốn ra đầu thú. Tuy nhiên, trước khi đầu thú muốn được gặp vợ con.

Về thông tin này, Công an tỉnh Bình Dương đã mời hiệp sĩ Hải đến làm việc. Qua xác minh, người gọi điện cho hiệp sĩ Hải không phải là đối tượng Tuấn “khỉ”. Đối tượng này không hề muốn ra đầu thú.

Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xác minh danh tính danh tính người gọi điện cho hiệp sĩ Hải. Đồng thời Công an cảnh báo người dân không nên phát tán thông tin sai sự thật.

Sau thông tin của hiệp sĩ Hải, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích hành vi livetream trên youtube của hiệp sĩ là câu view, câu like vì nếu có trường hợp nhận được cuộc gọi xưng là Lê Quốc Tuấn thì cần báo cho công an chứ không được phép đăng tải lên mạng xã hội gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận.

Công an TP Hồ Chí Minh trước đó đã đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện đối tượng cần báo ngay cho cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Ủy ban Nhân dân gần nhất. Hoặc gọi đến Công an TP HCM theo số 0909.626.363.

Đồng thời, Công an TP HCM kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để nhận được khoan hồng của Pháp luật

