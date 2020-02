Rằm tháng Giêng có cần cúng to không?

Ý nghĩa của tục cúng rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng, nhằm ngày 15 tháng Giêng âm lịch, dân gian thường gọi là Tết Nguyên Tiêu hay lễ Thượng Nguyên. Đây là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới theo lịch âm của người Việt. Vào ngày này, nhà nhà đều chuẩn bị lễ cúng rất tươm tất, chu đáo, với mong muốn cầu một năm mới bình an, may mắn.



Ông bà ta hay nói "Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng", chính là để nói về tầm quan trọng của ngày này đối với người Việt. Nói về điều này, trong cuốn "Cơ sở văn hóa Ông bà ta hay nói "Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng", chính là để nói về tầm quan trọng của ngày này đối với người Việt. Nói về điều này, trong cuốn "Cơ sở văn hóa Việt Nam ", Giáo sư Trần Ngọc Thêm viết, người Việt thường coi trọng cái ban đầu, nên không chỉ ngày đầu năm mà tháng đầu năm cũng rất quan trọng.





Rằm tháng Giêng là ngày rằm đầu tiên trong năm mới

"Tháng Giêng là tháng ăn chơi", ít công việc nên rằn thàng Giêng có nhiều Tết hơn hẳn các tháng khác (Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu). Bên cạnh đó, Têt Nguyên tiêu là một Tết nàm trong trong hệ thống Thượng - Trung - Hạ nguyên (Rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10) với ý nghĩa tương ứng Tết hướng thiên cầu phúc - địa quan xá tội - thủy quan giải ách.

Với người nông dân, rằm tháng Giêng cũng là khởi đầu cho vụ gieo trồng mới. Với quan niệm "đầu xuôi đuôi lọt " nên trước khi bắt đầu vào vụ mới, người dân thường làm lễ cúng. Vào rằm tháng Giêng, nhiều nơi trên cả nước cũng tổ chức lễ hội linh đình, để tưởng nhớ công ơn của vị thành hoàng, những người có công, cầu một năm mới bình an, may mắn.





Cúng rằm tháng Giêng 2020 vào giờ nào tốt nhất?

Lễ cúng rằm tháng Giêng thường được tổ chức vào ngày chính Rằm (15 tháng Giêng) và vào giờ Ngọ (từ 11h trưa đến 1h chiều) là thời điểm tốt nhất. Mọi người tin rằng, đây là khung giờ thần Phật giáng thế, sẽ chứng nghiệm cho lòng thành của gia chủ. Trong trường hợp không sắp xếp được thời gian, gia chủ có thể làm lễ cúng từ sáng ngày 14 tháng Giêng đến trước 19h ngày 15 tháng Giêng là được.

Cúng rằm tháng Giêng có thể tiến hành vào ngày 14 hay 15 âm lịch

Theo Lịch ngày tốt, Rằm tháng Giêng năm Canh Tý 2020 có các khung giờ hoàng đạo dưới đây, gia chủ có thể chọn để tiến hành nghi lễ cúng Rằm cũng rất phù hợp:



Năm 2020, giờ đẹp nhất để tiến hành cúng rằm tháng Giêng, ngày chính rằm gồm: Giờ Thìn (7h-9h): Giờ Ngọ (11h-13h); Giờ Mùi (13h-15h).



Nếu cúng vào ngày 14 tháng Giêng, khung giờ đẹp gồm: Giờ Thìn (7h-9h); Giờ Tị (9h-11h); Giờ Thân (15h-17h); Giờ Dậu (17h-19h).





Soạn mâm cúng rằm tháng Giêng đầy đủ theo truyền thống

Lễ vật cúng Rằm tháng Giêng trên ban thờ Phật đều phải là đồ chay, thanh đạm, sạch sẽ. Số lượng lễ vật để cúng không phải chuẩn bị quá nhiều, thông thường gồm: Hoa quả, chè xôi; Món xào chay; Các món đậu; Canh măng nấm hoặc canh củ quả chay; Bánh trôi nước; Mâm cỗ cúng gia tiên, thần linh trong nhà.

Mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng



Với bàn thờ gia tiên, thần linh trong nhà, gia chủ có thể bày biện mâm cỗ chay hay mặn tùy thích.



Đồ lễ cúng rằm ờ ban thờ Thần Phật hay gia tiên gồm có: Hương hoa; Vàng mã; Đèn nến; Trầu cau; Rượu trắng.

Cúng Rằm Tháng Giêng 2020 Ngày Nào Giờ Nào Tốt Nhất Để Tổ Tiên Phù Hộ Bình An Phúc Lộc Đầy Nhà