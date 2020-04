Review muối chấm Hảo Hảo gây sốt cộng đồng mạng, chính thức lên kệ từ hôm nay

Trước đó, dù mới chỉ nhen nhóm thông tin ra mắt, muối chấm Hảo Hảo đã tạo nên một cơn sốt trên các mạng xã hội , được rất nhiều người lùng mua. Nếu khi xưa, gói gia vị mì Hảo Hảo là thứ mà dân mê ẩm thực "chắt chiu, để dành" chấm mút, thì nay việc ra mắt hũ chấm này quả là một "phát kiến" đặc biệt, không còn lo hết nữa. Loại muối này có tầm phủ sóng vô cùng đặc biệt, nó gắn liền với tuổi thơ, tuổi trẻ, ngay cả người trưởng thành cũng mê mẩn thứ gia vị đặc biệt này.

Hương vị "ngon đúng điệu"

Thỏa mãn sở thích ăn uống của người dân Việt Nam, Công ty Cổ phần Acecook đã chính thức ra mắt sản phẩm mới là 'Muối chấm Hảo Hảo' với vị Tôm chua cay. Lọ muối chấm Hảo Hảo này tuy chỉ là sản phẩm 'bình mới rượu cũ' bởi nó chính là gói gia vì mì, nhưng cư dân mạng vẫn hào hứng truy tìm điểm bán kể từ khi thông tin trên được lan truyền.

Dù vậy, một số người không khỏi băn khoăn liệu hũ muối chấm Hảo Hảo này có thật sự "ngon đúng điệu" như gói gia vị trong mì không. Bán lẻ thì tiện lợi đấy, nhưng nếu không giống vị bản chính thì quả thật khá là thất vọng. Về hình thức, loại muối chấm này có nhiều ớt hơn, hạt to hơn và không có những lá hành khô như ở gói muối trong mì. Muối chấm Hảo Hảo có mùi hương chua cay rõ rệt hơn, có vị mặn và cay cay hơn gói súp. Muối chấm có tỷ lệ hòa quyện chua - cay - mặn - ngọt rất "đúng điệu", có lẽ sẽ thích hợp để chấm hoa quả hơn gói súp.

Có đôi chút khác biệt nhưng hương vị chủ đạo của muối chấm Hảo Hảo vẫn được giữ nguyên. Việc để hạt muối to hơn là để muối lâu chảy hơn, đỡ gặp tình trạng gói muối kết dính trong gói mì. Có thể nói, loại muối sử dụng với mục đích chính là muối chấm này đã được thiết kế ưu việt hơn.

Nhiều cư dân mạng 'sành ăn'cho rằng muối chấm Hảo Hảo đem lại cảm giác rất đặc biệt so với những loại muối khác. Hiện Việt Nam không thiếu những loại muối chấm riêng, nhưng hương vị chua mặn cay cay của gói gia vị mì Hảo Hảo vẫn được ưa thích hơn cả. Không ít người mua mì gói về chỉ để... lấy gói gia vị bên trong, và thường dùng loại muối này để chấm ăn với hoa quả vặt như mơ, xoài, nhót, mận,... Thậm chí, có người còn nói đùa rằng: "Bao nhiêu tinh túy của gói mì đều nằm trọn trong bịch muối".

Mua muối chấm Hảo Hảo ở đâu

Hôm nay ngày 13/4, hũ muối chấm Hảo Hảo sẽ chính thức ra mắt người tiêu dùng. Hiện giá bán của loại muối này dao động khá lớn. Khi bán lẻ, loại muối này có giá 14.000 - 17.000/lọ nhỏ, trong khi đó có nhiều shop online đã nhích giá tới 20.000 - 30.000/lọ. Một hũ có trọng lượng 120gr, đóng gói trong thùng 24 hũ/thùng (6 hũ/block x 4). Nếu mua 1 thùng 24 hũ sẽ có giá khoảng 400.000 đồng. Đây là mức giá không quá rẻ nhưng không phải ai cũng mua cả thùng.

Được biết loại muối chấm này đã được phân phối bán tại nhiều hệ thống các siêu thị như Lotte, Aeon Mall, Haprofood, Hapromart, Lan Chi Mart, T mart... Dù vậy, phía đại diện Acecook cho biết trước mắt sản phẩm này sẽ chỉ được bán tại khu vực Hà Nội. Nhưng điều đó cũng không hề gì, chỉ một thời gian nữa thôi, dân tình tha hồ dùng muối chấm Hảo Hảo mà chẳng lo hết hay cần tỉ mẩn tích trữ từng gói nhỏ một nữa!

Chi Nguyễn (t/h)