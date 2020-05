Ít nhất 8 người chết và hơn 1.000 người ngộ độc trong vụ rò rỉ khí gas tại Ấn Độ

VOV dẫn lại lời quan chức địa phương cho biết, rạng sáng 7/5 đã xảy ra một vụ rò rỉ khí gas tại một nhà máy hóa chất ở quận Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ khiến ít nhất 8 người chết. Bên cạnh đó, nhiều người dân khu vực xung quanh bị ngất và hơn 100 người nhập viện trong tình trạng tính mạng bị đe dọa.

Được biết, tai nạn xảy ra vào lúc 3h sáng tại công ty LG Polymers. Khí styrene hóa học tổng hợp bị rò rỉ từ 2 bể chứa khoảng 5.000 tấn hóa chất không được giám sát trong khoảng thời gian chính phủ phong tỏa đất nước từ cuối tháng 3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Vụ việc đã khiến hơn 1.000 người dân xung quanh trong vòng bán kính 3 km xuất hiện các triệu chứng khó thở và mắt nóng rát.





Hình ảnh trên truyền hình được chia sẻ cho thấy, sau khi vụ việc xảy ra đã có khá nhiều phụ nữ và Trẻ em nằm bất tỉnh trên đường, nhiều người dân cố gắng đưa những người bất tỉnh đến xe cứu thương.

VTC News dẫn lại lời của Swaroop Rani, cảnh sát thành phố Visakhapatnam cho biết: "Chúng tôi đã xác nhận có ít nhất 8 người chết sau vụ rò rỉ khí gas, trong đó có 2 người già và 1 bé gái 8 tuổi. Một người chết do rơi xuống giếng, 1 người khác chết sau khi nhảy từ tầng 2. Ít nhất 1000 người đã được đưa đến các Bệnh viện quanh thành phố, trong đó 20 người đang trong tình trạng nguy kịch".



Liên quan đến vụ việc, nhà chức trách đã điều 25 xe cứu thương để sơ tán người dân và đưa người bệnh đến bệnh viện. Lực lượng cứu hỏa của một công ty xăng dầu địa phương đã sử dụng vòi rồng phun nước để giảm nồng độ khí gas có tại hiện trường.

Chính quyền bang Andhra Pradesh đánh giá, vụ rò rỉ đã bao trùm 20 ngôi làng quanh nhà máy. Sự cố xảy ra vào sáng sớm khi người dân đang ngủ nên các nhà chức trách lo ngại nhiều người bị bất tỉnh trong nhà. Do đó, cảnh sát đã đến từng nhà kiểm tra để đưa người dân đến bệnh viện.





Vụ rò rỉ khí gas xảy ra đúng vào thời điểm nhà máy LG Polymers được phép hoạt động trở lại sau hơn 40 ngày phải đóng cửa do lệnh phong tỏa. Hiện, LG Chem cũng đang xem xét và tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ rò rỉ nghiêm trọng.

8 người ngạt khí biogas, 3 người chết. Nguồn: VTC

Thùy Nguyễn (t/h)