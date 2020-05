Rộ tin chủ tịch Taobao muốn ly hôn, cặp kè nhiều người trước khi ngoại tình với hotgirl 'tiểu tam'

Theo Sina Trung Quốc , một nguồn tin thân cận của gia đình chủ tịch Taobao Tưởng Phàm - Đổng Hoa Hoa đã hé lộ thông tin về cuộc hôn nhân của cặp đôi này sau thông tin ngoại tình . Người này cho biết cuộc hôn nhân của hai vợ chồng đã không còn cách cứu vãn, sắp tới họ sẽ ly hôn và Tưởng Phàm sẽ không giành quyền nuôi con.

Nguồn tin này cho hay, Tưởng Phàm đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi kết hôn, khi ly hôn người vợ sẽ nhận chưa đến một nửa tài sản chung. Sau khi sinh 2 đứa con, cả hai mới tổ chức hôn lễ và lúc này tình cảm đã có phần phai nhạt.

Trước khi vụ lùm xùm ngoại tình bị vạch trần, Tưởng Phàm đã nhiều lần nhắc tới việc ly hôn. Thậm chí, trong thời gian qua anh không về nhà và không hề gặp mặt vợ. Người vợ từng đến Alibaba tìm chồng, thông qua đồng nghiệp hay con cái để có cơ hội gặp chồng nhưng không thành. Tưởng Phàm sẽ không giành quyền nuôi con, việc ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nguồn tin này cũng cho biết, trước khi cặp kè với Trương Đại Dịch, Tưởng Phàm nhiều lần qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Thậm chí, vào năm Đổng Hoa Hoa mang thai , cô từng đau đớn chứng kiến chồng gọi điện cho nhiều phụ nữ. Trong một video mà Đổng Hoa đăng tải vào tháng 3 mới đây, Tưởng Phàm xuất hiện nhưng thể hiện cảm xúc không mấy vui vẻ, không hợp tác.

Vào ngày 17/4 vừa qua, tài khoản weibo Đổng Hoa Hoa đã công khai đăng bài tố cáo chủ tịch Taobao Tưởng Phàm đang lén lút cặp kè hotgirl nổi tiếng bậc nhất xứ Hoa Trương Đại Dịch. Đáng chú ý, Đổng Hoa Hoa chính là tài khoản của người vợ 'đầu ấp tay gối' của Tưởng Phàm, người này cũng khẳng định Đại Dịch nhắn tin ép Đổng Hoa Hoa và chồng phải ly hôn. Người này viết: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh báo cô. Đừng quyến rũ chồng tôi thêm nữa, bởi tôi không phải là người dễ đối phó đâu. Xin hãy tự trọng và kiểm điểm bản thân mình".

Sau bài đăng này, cả nàng ' tiểu tam ' tin đồn Trương Đại Dịch lẫn Tưởng Phàm đều bị tổn hại danh tiếng. Tưởng Phàm đã bị tập đoàn Alibaba giáng chức, khai trừ quan hệ dối tác và cắt mọi khoản khen thưởng lẫn quyền lợi. Về phía Đại Dịch, cô liên tục bị chỉ trích, gần đây bắt đầu đáp trả dư luận bằng nhiều cách. Đáng chú ý, người đẹp lại kiếm được nhiều tiền hậu scandal làm người thứ ba. Trên trang cá nhân của Trương Đại Dịch, lượng tương tác tăng tới 3 lần, số lượt thích từ 3.000 nay đã thành 20.000 lần. Dù dính scandal, cô vẫn tiếp tục bán hàng, livestream giới thiệu sản phẩm như thường, việc kinh doanh thậm chí còn suôn sẻ hơn trước.

Chi Nguyễn (t/h)