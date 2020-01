Rộ tin có bệnh nhân chết do virus corona ở Vĩnh Phúc, Bộ Y tế khẳng định: Là tin đồn thất thiệt

Đại diện Bộ Y tế khẳng định thông tin bệnh nhân chết do virus corona ở Vĩnh Phúc lan truyền trên mạng xã hội vừa qua là tin đồn thất thiệt.

Trước đó, vào ngày 30-31/1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về một trường hợp bệnh nhân chết do virus corona ở Vĩnh Phúc. Cụ thể, thông tin này đưa ra một trường hợp bị viêm phổi cấp ở Vĩnh Phúc do nhiễm virus corona chủng mới đã thiệt mạng khi đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khiến nhiều người tỏ ra hoang mang, lo ngại.

Hiện chưa ghi nhận ca tử vong do nhiễm virus corona tại Việt Nam

Tuy nhiên, qua kiểm chứng, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng Bộ Y Tế, ông Nguyễn Đình Anh khẳng định thông tin trên là tin đồn thất thiệt, tin sai sự thật . Ông chia sẻ:"Qua đây, Bộ Y tế cũng đề nghị các các cơ quan truyền thông lên tiếng, đưa thông tin chính xác, tránh làm người dân hoang mang, lo lắng, nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới".

Bộ Y tế cho biết, cả hai bệnh nhân người Vĩnh Phúc đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (cơ sở 2), sức khỏe khá tốt. Cả hai bệnh nhân được cách ly, theo dõi và điều trị, hiện đã hết sốt và Sức Khỏe ổn định.

Hiện tại có 5 trường hợp dương tính với virus corona ở Việt Nam

Hệ thống giám sát dịch bệnh Việt Nam thuộc Bộ Y tế thông tin tính đến 13h ngày 31/1, trên thế giới có 9.833 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, trong đó có 213 người đã tử vong, toàn bộ đều là người Trung Quốc.

Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 134 trường hợp nhiễm virus corona tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Thái Lan (14 trường hợp), Nhật Bản (14), Hồng Kông (15), Singapore (13), Đài Loan (9), Ma Cao (7), Australia (9), Malaysia (8), Hoa Kỳ (6), Pháp (6), Việt Nam (5), Đức (5), Hàn Quốc (7), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (4), Canada (3), Campuchia (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1), Ấn Độ (1), Phillippines (1). Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận có 5 trường hợp bệnh nhân dương tính với virus corona, trong đó có 2 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người là công dân Việt Nam.

Your browser does not support HTML5 video.

Đăng sai sự thật về dịch virut corona tại Vũng Tàu bị công an mời làm việc

Xem thêm: Liên tiếp xử phạt nhiều trường hợp tung tin sai sự thật về virus corona gây hoang mang dư luận

Chi Nguyễn (t/h)