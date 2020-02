Rộ tin đồn `thần tiên tỷ tỷ` Lưu Diệc Phi và Dương Dương sắp làm đám cưới

Ngày 10/2 vừa qua, trang Sohu lại khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng khi đăng tải thông tin cặp đôi phim "Tam sinh tam thế" Lưu Diệc Phi và Dương Dương đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của luật pháp. Thậm chí, nguồn tin này còn nói rằng cặp đôi sẽ làm đám cưới vào tháng 3 sắp tới, nhưng chưa rõ ngày nào.

Thông tin cặp đôi đã kết hôn đang khiến MXH Trung dậy sóng

Được biết, thông tin này đã từng được một cư dân mạng đăng tải trước đó, độ chính xác còn thấp nhưng khi Sohu quyết định đưa tin lại thì cư dân mạng trở nên bối rối. Cặp đôi đã từng khiến khán giả thích thú với những cử chỉ thân mật trong suốt quãng thời gian quảng bá bộ phim "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" bản điện ảnh.

Những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi khi quảng bá cho bộ phim

Trước đó, Lưu Diệc Phi và Dương Dương đã hợp tác trong phiên bản điện ảnh của siêu phẩm "Tam sinh tam thế". Tuy nhiên, khán giả lại nhận xét rằng cả hai không hề có chút tình cảm, thân mật nào trên màn ảnh. Dù vậy, những cử chỉ gần gũi, phản ứng thân mật giữa cả hai khi tham gia các hoạt động quảng bá cho bộ phim lại khiến nhiều người hâm mộ sinh nghi. Một nguồn tin cho biết cả hai đã nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim, tuy nhiên do muốn dành thời gian để phát triển sự nghiệp nên cặp đôi đã chờ đợi chưa công khai mối tình này. Không ít người nhận xét rằng nếu tin đồn trên là thật, đây chắc hẳn là cặp "phim giả tình thật" đẹp nhất nhì Cbiz

Dương Dương hiện đang là một trong những nam diễn viên 9x sáng giá với gia tài hàng chục bộ phim điện ảnh, truyền hình gây ấn tượng đặc biệt trong màn ảnh Hoa ngữ. Nam diễn viên sở hữu gương mặt đẹp thanh thoát, tươi trẻ và đời tư trong sạch, là diễn viên trẻ triển vọng. Diễn xuất của Dương Dương bị một số khán giả đánh giá là còn khá gượng gạo, thiếu sự thâm trầm, sâu lắng. Anh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm riêng tư, tuy nhiên những mối tình đẹp như mơ trên màn ảnh của Dương Dương luôn khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Liệu "Tam sinh tam thế" có phải là bộ phim "nên duyên" cho một cặp đôi mới của Cbiz?

Lưu Diệc Phi vốn được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" với nhan sắc đẹp tự nhiên từ thuở thơ bé. Cô là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz , gây ấn tượng với nhan sắc tuyệt trần từ khi mới bước chân vào nghề. Với vẻ đẹp mong manh, thoát tục, nhất là sau khi thủ vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp", đến nay danh hiệu "thần tiên tỷ tỷ" của cô vẫn là thứ mà chưa ai có thể vượt qua được. Dù khả năng diễn xuất của Lưu Diệc Phi đôi khi còn gây tranh cãi, nhiều người nhận xét cô đóng khá "khô" và đơ, thì cô vẫn là một trong những diễn viên có tiếng.

Hiện cả Lưu Diệc Phi và Dương Dương đều chưa lên tiếng về thông tin này.

Trailer bộ phim Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa

