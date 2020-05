Rộ tin đồn vợ cũ Hoàng Cảnh Du tự sát do trầm cảm sau 2 năm bị nam diễn viên đánh đập, bạo hành

Cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin vợ cũ Hoàng Cảnh Du tự sát do sang chấn tâm lý dẫn đến trầm cảm sau khi bị nam diễn viên đánh đập, bạo hành.

Vào ngày 18/5, nhiều blogger Trung Quốc cũng như truyền thông nước này đồng loạt đưa tin Vương Vũ Hinh - vợ cũ Hoàng Cảnh Du đã tự sát sau một thời gian dài mắc bệnh Trầm cảm . Vương Vũ Hinh là một nữ họa sĩ danh tiếng trong làng mỹ thuật Trung Quốc, là tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng, từng hẹn hò và kết hôn với nam diễn viên phim 'Thượng Ẩn' Hoàng Cảnh Du. Trước khi hẹn hò Cảnh Du, Vũ Hinh là mẹ đơn thân, sống cùng 1 cô con gái nhỏ.

Sau khi thông tin bị Cảnh Du đánh đập, bạo hành lộ ra, cô từng viết 1 bức tâm thư gửi người thân trên mạng xã hội , khiến không ít người bàng hoàng lo lắng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Vương Vũ Hinh gửi lời cảm ơn tới bố mình đã bao năm qua nuôi nấng, dưỡng dục cô thành người. Sau đó, vợ cũ Hoàng Cảnh Du viết: "Tạm biệt thế giới mà hơn nửa đầy những thứ ô uế. Tạm biệt người đàn ông cùng tôi có mối tình đậm sâu".

Chưa khỏi bàng hoàng, trên weibo xuát hiện 1 tài khoản khác tự nhận là trợ lý của Vương Vũ Hinh và muốn làm rõ sự tình. Công chúng không khỏi lo lắng khi thấy bài viết có đoạn nhắc đến tình hình của nữ họa sĩ: "Đêm khuya ngày hôm qua, Vương Vũ Hinh còn trong tình trạng hôn mê, mất tới 1 ngày một đêm mới qua khỏi cửa tử. Tôi đã vô cùng sợ hãi, bởi chỉ cần chậm nửa tiếng thôi, tôi không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại được chị Hinh".

Cặp đôi ngày còn mặn nồng

Theo tâm thư của trợ lý, sau khi chia tay Cảnh Du, Vũ Hinh dần lấy lại cân bằng cuộc sống, cố tỏ ra là mình ổn. Tuy nhiên, thực chất cô đang mắc căn bệnh trầm cảm, ở ngoài vẫn cười nói vui vẻ, nhưng trong tâm hồn đã vụn vỡ hoàn toàn. Người trợ lý thổ lộ mối quan hệ giữa Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh còn rất nhiều uẩn khúc, sau khi chia tay nữ họa sĩ lại liên tục bị fan cuồng đeo bám khiến cô rất khổ sở. Cuối tâm thư, người này lên tiếng chỉ trích, oán trách Cảnh Du và ekip đã 'tẩy trắng' nam diễn viên, đổ tội cho Vương Vũ Hinh.

Sau khi thông tin vợ cũ tự sát nổ ra, phía Hoàng Cảnh Du vẫn chưa lên tiếng. Trước đó vào năm 2018, nam diễn viên bị vướng loạt tin đồn anh bí mật kết hôn, sau đó lại thường xuyên đánh đập, bạo hành bà xã Vương Vũ Hinh. Ban đầu Hoàng Cảnh Du lên tiếng phủ nhận, nhưng các blogger Trung Quốc đã nhanh chóng tung loạt bằng chứng xác thực, tố cáo hành vi bạo lực của anh. Dù dính phải scandal chấn động, Cảnh Du vẫn quyết định im lặng sau đó khiến công chúng vô cùng phẫn nộ, chỉ trích dữ dội.

