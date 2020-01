Mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò, qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du?

Ngày 8/1, trang Sohu đưa tin mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vừa hoàn tất bộ phim "Định chế tình yêu cao cấp". Những ảnh hậu trường cho thấy hai diễn viên rất thân thiết và có nhiều cảnh tình cảm. Theo như trang này, hai người có khả năng đã phát triển mối quan hệ từ đồng nghiệp thành tình yêu, đang bí mật hẹn hò với nhau.

Theo những thước hình do truyền thông chụp được, khi quay phim xong, Hoàng Cảnh Du đã lên phòng xe của mỹ nữ Tân Cương, hai người sau đó đã dành thời gian bên nhau đến hơn 10 giờ tối. Anh còn có nhiều hành động động chạm với Nhiệt Ba như vỗ lưng, chạm vào tay. Sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba theo sau Hoàng Cảnh Du lên xe về chung cư của nam diễn viên ở qua đêm.

Trước khi lộ ra loạt ảnh, hai người cũng từng vấp phải nghi vấn phim giả tình thật khi liên tục liếc nhìn nhau trong hậu trường phim. Thậm chí, khi diễn cảnh ngọt ngào xong, tuy đạo diện đã hô cắt thì cả hai vẫn tiếp tục nắm tay, không rõ là do chưa kịp phản ứng hay có ý đồ khác. Hiện đại diện phía hai nghệ sĩ chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò.

Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ diễn viên 9x hàng đầu Trung Quốc trong thời gian gần đây, sở hữu nhan sắc vạn người mê. Cô từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Tân Cương" với loạt ảnh chứng tỏ nhan sắc đẹp mê hồn hoàn toàn tự nhiên từ thuở thơ ấu. Người đẹp sinh ra trong một gia đình có bố là ca sĩ thuộc đoàn ca múa nhạc danh tiếng, theo học nhiều bộ môn nghệ thuật như piano, violin, vũ đạo,... Cô được yêu thích qua các vãi diễn trong phim như Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Liệt hỏa như ca...

Bên cạnh đóng phim, người đẹp còn là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng quốc tế, như là đại sứ thương hiệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của hãng Dolce & Gabbana. Hiện tài khoản weibo của nữ diễn viên đình đám có gần 65 triệu người theo dõi.

Hoàng Cảnh Du sinh năm 1992, nổi lên từ phim đam mỹ Thượng Ẩn. Năm 2018, anh lao đao khi vướng phải nhiều tin đồn, scandal như từng kết hôn với bạn gái Vương Vũ Hinh, bạo lực gia đình. Thậm chí, nam diễn viên điển trai còn bị tung tin đồn đổi tình lấy vai diễn khiến anh lao đao, danh tiếng bị ảnh hưởng không nhỏ.

