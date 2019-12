Rối loạn kinh nguyệt suốt 3 năm không chịu đi khám, cô gái 28 tuổi vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ

Mới đây, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến – Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chia sẻ về một trường hợp cô gái 28 tuổi sẽ vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ vì đã cắt bỏ tử cung.

Được biết bệnh nhân vẫn còn độc thân và chưa từng quan hệ tình dục. Từ 3 năm trước, bệnh nhân bị rối loạn kinh nguyệt, lúc nhiều lúc ít, lúc không có.. Bên cạnh đó, bụng bắt đầu to dần nhưng bệnh nhân không chịu đi thăm khám.

Khối u nặng khoảng 10kg

Suốt 6 tháng qua, bụng cô gái to lên nhanh chóng như bà bầu sắp đến tháng đẻ. Tuy nhiên, cô vẫn giấu hết mọi người trong gia đình bằng cách mặc đồ rộng thùng thình.



Đáng nói, bệnh nhân ít giao lưu tiếp xúc với bên ngoài, ngay cả với người thân trong gia đình như mẹ và em gái cũng không hay tâm sự. Cô gái thường có suy nghĩ rằng bản thân mình không quan hệ tình dục bất cứ ai thì làm sao có bầu và không hề nghĩ có khả năng mình đang mang bạo bệnh.



BS Tiến cho hay đây là trường hợp vô cùng đáng tiếc vì bệnh nhân sẽ không còn cơ hội làm mẹ. Nếu trước đây, bệnh nhân đi khám sớm, chỉ cần thực hiện siêu âm chẩn đoán và phẫu thuật đơn giản thì vẫn có thể giữ lại tử cung.



Cụ thể tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, năm 2017 đã ghi nhận 89 trường hợp ung thư vòm họng - lưỡi - hốc miệng, 69 trường hợp ung thư cổ tử cung và 30 trường hợp ung thư vú đều dưới 30 tuổi.



Các dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung bao gồm: Ra máu âm đạo bất thường hoặc sau khi quan hệ tình dục, ra khí hư âm đạo màu vàng, có mùi khó chịu hoặc khí hư có nhầy máu. Cảm giác đau tức vùng bụng dưới, đau chân, tiểu nhiều, khó chịu khi đi tiểu hoặc tiểu ra máu, rối loạn kinh nguyệt kéo dài hoặc kinh nguyệt không đều, mệt mỏi và sút cân không rõ nguyên nhân... Khi có một trong số các dấu hiệu này chị em nên nghi ngờ mắc bệnh phụ khoa.



Bên cạnh đó, chị em cần chú ý đến bất cứ sự bất thường nào trong chu kỳ kinh nguyệt. Việc phát hiện và can thiệp sớm các bất thường, sẽ giúp chị em bảo toàn tử cung.

Your browser does not support HTML5 video.

Một ca phẫu thuật bóc tách khối u buồng trứng nặng 20kg khiến người phụ nữ tưởng mình bị béo phì. Video: VnExpress