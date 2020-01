Uống rượu bia xong bị rối loạn tiêu hóa, cẩn thận những bệnh hiểm này

Nhiều người cứ hễ uống rượu bia vào là đau bụng, trướng bụng hay đi ngoài mà không hiểu do đâu. Cảnh giác rối loạn tiêu hóa khi uống rượu bia có thể là triệu chứng một số bệnh nguy hiểm.

Nhiều người gặp phải hiện tượng đầy bụng, trướng bụng hoặc tiêu chảy mỗi khi uống rượu bia mà không biết nguyên nhân do đâu. Theo các bác sĩ, uống rượu bia bị rối loạn tiêu hóa thường có nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, nguyên nhân do thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Đàn ông thường có thói quen tụ tập tại các quán nhậu nơi có không gian với các món ăn ưa thích. Tuy nhiên, tại các hàng quán này rất khó đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm kém chất lượng, không được sơ chế kỹ càng hay khâu bảo quản kém khiến vi khuẩn phát sinh gây bệnh đường ruột cho người ăn phải. Mặt khác, việc dung nạp quá nhiều đồ ăn dầu mỡ cũng làm tiêu diệt lợi khuẩn đường ruột gây ra rối loạn tiêu hóa.

Có nhiều nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa khi uống rượu bia

Nguyên nhân thứ hai do bệnh lý. Các biểu hiện đau bụng âm ỉ, khó chịu, nặng thì bị tiêu chảy, đi ngoài, thậm chí là đi ngoài ra máu…có thể là triệu chứng của các bệnh lý đường tiêu hóa nhẹ thì đau dạ dày, viêm loét dạ dày, nặng hơn như viêm đại tràng, viêm loét dạ dày tá tràng, hội chứng ruột kích thích… Khi các triệu chứng này kéo dài và xuất hiện cả khi không uống rượu bia thì mỗi người nên chủ động đi thăm khám.

Nguyên nhân thứ ba thường do bị kích thích thần kinh. Trong đường ruột cơ thể người chứa nhiều dây thần kinh, khi cơ thể nạp vào một lượng lớn rượu bia thì chất cồn sẽ kích thích hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Nhu động ruột bị tác động làm rối loạn hấp thu nước, chất dinh dưỡng, chất điện giải cũng như quá trình đào thải ở đại tràng, gây tiêu chảy, phân lỏng, đau bụng, kích thích đi ngoài nhiều lần.

Nguyên nhân thứ tư do vi khuẩn trong đường ruột. Trong hệ tiêu hóa người luôn tồn tại các vi khuẩn có lợi và có hại. Các vi khuẩn có lợi nhận nhiệm vụ chuyển hóa thức ăn thành chất dinh dưỡng. Khi thường xuyên sử dụng rượu bia, sẽ chi phối môi trường axit trong dạ dày, giết chết các lợi khuẩn, tạo điều kiện cho hại khuẩn phát triển mạnh.

Thông thường tỷ lệ vi khuẩn trong đường ruột người là 85% lợi khuẩn - 25% hại khuẩn. Khi tỷ lệ hại khuẩn tăng lên sẽ phá vỡ sự cân bằng hệ tiêu hóa, bào mòn lớp nhầy bảo vệ niêm mạc ruột, gây rối loạn tiêu hóa kéo dài, nguy cơ gây viêm đại tràng.

Nhiều người dù có điều trị cũng chỉ tập trung vào các triệu chứng mà không xác định rõ căn nguyên khiến hệ tiêu hóa yếu dần đi còn lợi khuẩn không được bù đắp. Cứ như vậy, mỗi lần uống rượu bia hay ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ là lại bị rối loạn tiêu hóa đầy bụng, trướng hơi, ăn không tiêu, đau bụng, đi ngoài, phân lúc táo, lỏng, nát, sống phân... dễ biến chứng thành bệnh đường ruột nếu không được chữa trị dứt điểm, kịp thời. Tình trạng này lặp đi lặp lại kéo dài sẽ gốc rễ của các bệnh tiêu hóa. Vì vậy khuyến cáo người bệnh sau mỗi đợt rối loạn tiêu hóa nên bổ sung lợi khuẩn để đường ruột khỏe mạnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Tại sao không nên uống rượu bia lúc đói

Hà Ly (t/h)