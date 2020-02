 Rơi nước mắt cảnh mẹ đoàn tụ với con gái đã mất nhờ công nghệ thực tế ảo

Theo China News đưa tin , ngày 10 tháng 2 vừa qua, một chương trình của đài truyền hình MBC Hàn Quốc đã sử dụng công nghệ VR để giúp bà mẹ và con gái "đoàn tụ nhau". Đáng chú ý là người mẹ này đã mất đứa con gái 7 tuổi hơn 3 năm trước và những ký ức buồn cứ thế đeo bám chị suốt 3 năm qua.

Your browser does not support HTML5 video.

Video cuộc gặp gỡ của hai mẹ con do đài truyền hình MBC phát

Năm 2016, cô bé Nayeon 7 tuổi mắc bệnh và qua đời. Ba năm sau, mẹ của Nayeon là cô Jang Ji-sung đã được gặp lại con mình trong thế giới ảo. Nói đúng hơn, Ji-sung đã gặp lại con nhờ công nghệ thực tế ảo.

Clip do đài truyền hình MBC (Hàn Quốc) đăng tải trên YouTube với tựa đề "Mẹ gặp lại con" đã nhận được hàng triệu lượt xem. Bộ phim cho thấy Ji-sung sử dụng một bộ thiết bị thực tế ảo gồm mắt kính và găng tay, đứng trước một màn hình xanh khổng lồ và được nhìn lại hình ảnh của con gái mình.

Người mẹ trẻ Ji-sung và con gái Nayeon được tạo ra nhờ công nghệ thực tế ảo



Trong thế giới ảo đó, Ji-sung đã được nói chuyện, nắm tay, thậm chí là chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cùng Nayeon. Vừa nhìn thấy hình ảnh con gái, bà mẹ đã khóc, trong khi gia đình của cô, gồm chồng, anh và chị cũng không thể cầm được nước mắt.

Jisung được gặp con và cùng vui chơi, đón sinh nhật ảo được tạo ra bởi công nghệ VR



"Đây mới là thiên đường thực sự. Tôi được gặp Nayeon, con bé gọi tên tôi và tươi cười. Dù chỉ diễn ra phút chốc, đây vẫn là một khoảng thời gian thực sự hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đã thực hiện được giấc mơ mình luôn khao khát", Ji-sung chia sẻ.

Bên dưới video của MBC, nhiều dân mạng cũng chia sẻ cảm xúc sau khi xem cảnh hai mẹ con gặp nhau. "Tôi đã khóc không dừng lại được", người dùng có tên Quyen Nguyen chia sẻ.

Được gặp lại Nayeon, đối với người mẹ trẻ Ji-sung là một điều hạnh phúc nhất

"Tôi muốn gặp lại bà tôi và nói mình yêu bà như thế nào", người dùng Rejeki Jeki bình luận.

Theo Aju Business Daily, nhóm phát triển đã dành 8 tháng để chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ trong thế giới ảo của hai mẹ con. Họ đã thiết kế một công viên giống công viên ngoài đời mà hai mẹ con từng tới, và sử dụng công nghệ thu lại chuyển động cùng một diễn viên nhí để tái hiện các chuyển động của Nayeon.

Hình ảnh đoàn tụ của hai mẹ con với khung cảnh được tái hiện giống ngoài đời thực

Đây không phải là nhóm duy nhất đang thực hiện những dự án giúp mọi người kết nối với người quá cố thông qua công nghệ. Những bản sao số của người đã mất có thể được tái hiện bằng cách kết hợp cả dữ liệu cũ và mới. Một số công ty còn tạo ra robot giống người thật để thay thế con người.

Câu chuyện này đã khiến cho nhiều người rưng rưng nước mắt

"Do bạn biết rõ người thân của mình đã qua đời, bạn dễ dàng chấp nhận phiên bản số của họ, một cách tự an ủi bản thân. Không có gì sai trái hay thiếu đạo đức trong việc này", nhà thần kinh học Michael Graziano thuộc đại học Princeton chia sẻ.

Bích Ngọc (t/h)