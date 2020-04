Rơi vào cảnh thất nghiệp vì COVID-19, nhân viên quán karaoke đi cướp lấy tiền tiêu

Sau khi quán karaoke tạm đóng cửa, Luyện chuyển sang làm xe ôm công nghệ. Nhưng do thiếu tiền tiêu nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam nên theo chỉ đạo, các cơ sở không kinh doanh mặt hàng thiết yếu sẽ tạm dừng hoạt động. Chính vì thế, các quán karaoke trên địa bàn TP Hà Nội đã tạm dừng hoạt động trong thời gian quy định của UBND TP Hà Nội.

Vì quán karaoke đóng cửa nên Trương Văn Luyện (25 tuổi, quê ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) rơi vào cảnh thất nghiệp. Luyện chuyển sang hành nghề xe ôm công nghệ. Tuy nhiên, thời điểm dịch bệnh bùng phát công việc cũng không mấy thuận lợi nên Luyện tiếp tục rơi vào cảnh thiếu tiền.

Trương Văn Luyện tại cơ quan điều tra

Vì thiếu tiền sinh hoạt nên đã nảy sinh ý định trộm cướp tài sản. Khoảng 4h ngày 29/3, Trương Văn Luyện điều khiển xe máy đi xung quanh địa bàn quận Bắc Từ Liêm tìm kiếm “con mồi”. Khi thấy một người phụ nữ cầm theo chiếc ví trên tay đang đi bộ ở khu vực chợ Vẽ (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) thì áp sát, cướp chiếc ví rồi bỏ chạy.

Cầm chiếc ví về phòng trọ ở phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm), Luyện mở ra kiểm tra thì thấy trong ví có 1,4 triệu đồng tiền mặt và hai chiếc điện thoại hãng OPPO.

Về phần nạn nhân, sau khi bị cướp đã trình báo vụ việc lên Công an quận Bắc Từ Liêm. Nhận được tin báo Công an quận Bắc Từ Liêm vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh của các hộ dân sống quanh để khoanh vùng nghi phạm.

Tang vật của vụ án

Sau 10 tiếng truy tìm, Công an đã bắt giữ được Luyện khi đang lẩn trốn trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, Luyện cúi đầu thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình.

Trao đổi với Báo Thanh Niên vè vụ việc này, ngày 31/3, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với TRương Văn Luyện để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Cũng theo nguồn tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, Luyện trước là nhân viên một cơ sở kinh doanh karaoke, phụ trách việc chở khách cho quán. Tuy nhiên, vì dịch COVID-19 nên quán tạm đóng cửa, Luyện rơi vào tình trạng thất nghiệp, từ đó nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

