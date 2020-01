Rời xa chốn showbiz ồn ào, Angela Phương Trinh tuyên bố phát nguyện ăn chay trọn đời

Tối 2/1, sau một thời gian dài hạn chế xuất hiện trên showbiz Việt , Angela Phương Trinh chia sẻ một số hình ảnh của cô trong buổi tu tập gần nhất lên trang cá nhân. Cùng với đó, nữ diễn viên đình đám một thời cũng chia sẻ cô quyết định ăn chay trọn đời.

Phương Trinh thường xuyên tham gia những khóa tu và các hoạt động xã hội

Nữ diễn viên đăng tải bài viết với nội dung:"Hôm qua, ngày 1/1/2020, con đã phát nguyện ăn chay trọn đời với sự tu tập hạnh từ bi, niềm tin sâu vào Nhân – Quả, tôn trọng mạng sống, tình thương yêu đối với chúng sanh theo tinh thần của người con Phật. Chúng con đem tâm nguyện ăn chay nhằm hồi hướng công đức cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, cầu nguyện các bậc Thầy trường thọ, gia đình và bản thân Sức Khỏe , an lạc".

Cô cũng đăng tải hình ảnh mình đã ký cam kết ăn chay, “động vật không dùng để làm đồ mặc, làm thí nghiệm, làm trò tiêu khiển hay bạo hành trong bất cứ hình thức nào” và đánh dấu vào ô "trọn đời" dưới pháp danh Tâm Phúc. Những dòng tâm sự của Angela Phương Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ cũng như cư dân mạng, không ít người tỏ ra vui mừng và ủng hộ quyết định này của cô.

Cam kết ăn chay trọn đời của Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh cho biết việc ăn chay và tu thiền là tuân theo tinh thần Phật pháp, với tâm nguyện cầu phúc cho bản thân, gia đình và xã hội . Khoảng 1 năm trở lại đây, nữ diễn viên dần rút bớt một số hoạt động showbiz, trở nên im hơi lặng tiếng hơn và tham dự vào các khóa tu thiền, ăn chay.

Trên trang cá nhân của mình, cô cũng hạn chế đăng tải những hình ảnh hở hang hay phát ngôn gây ý kiến trái chiều như trước đây. "Bà mẹ nhí" giờ chuyển sang gắn bó với những bộ trang phục giản dị như quần vải, áo thun kín đáo. Cô lựa chọn tham gia các khóa tu tập hay tham gia các hoạt động xã hội, lấy pháp danh là Tâm Phúc, chỉ còn tham gia một số sự kiện giải trí nhất định.

Trả lời PV về quyết định hạn chế tham gia showbiz, im lặng trong một thời gian dài, Angela Phương Trinh cho biết: "Có lẽ tôi chưa nếm hết hương vị của cuộc sống nhưng tôi tin vào con đường tôi chọn. Có thể không rực sáng hơn đồng nghiệp, nhưng nó bình an trong tâm hồn, kể cả lúc không có người thân kề bên". Nữ diễn viên tâm sự cuộc sống mới của mình dễ chịu, tĩnh tâm và đã có thể gỡ bỏ nhiều khúc mắc bấy lâu trong lòng.

Chi Nguyễn (T/h)