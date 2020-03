Rợn người với thủ đoạn của những kẻ cầm đầu bê bối tình dục 'phòng chat thứ N' ở Hàn Quốc

Hiện scandal về "phòng chat thứ N" đang là bê bối tình dục gây xôn xao dư luận Hàn Quốc nhất thời điểm hiện tại. Mới đây, nhiều tình tiết gây sốc của vụ án bắt đầu được báo chí hé lộ. Làn sóng giận dữ của cư dân mạng Hàn Quốc đã cùng nhau viết một lá đơn kiến nghị gửi lên Nhà Xanh, với hơn 2,4 triệu người ký tên yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc những thủ phạm, công khai danh tính những kẻ tham gia.

Vậy "phòng chat thứ N" là gì? Theo thông tin từ Trí thức trẻ, "Phòng chat thứ N" (N번방) là một loạt những phòng chat Telegram, một ứng dụng có server đặt tại nước ngoài để tránh bị cảnh sát Hàn phát hiện. Theo iOne, một nhóm tội phạm đã đánh cắp thông tin cá nhân của các cô gái, ép họ phải quay video khiêu dâm. Những kẻ điều hành phòng chat sẽ ghi số thứ tự như "phòng chat số 1", "phòng chat số 2"..., người dùng muốn truy cập vào xem phải trả các mức phí khác nhau. Nếu các cô gái không đáp ứng yêu cầu, nhóm tội phạm sẽ đe dọa phát tán thông tin cá nhân của các nạn nhân.

Rợn người với thủ đoạn của những kẻ cầm đầu

Ban đầu, những kẻ tội phạm sẽ viết một tin nhắn trên Twiter với nội dung như sau: "Những bức ảnh riêng tư của cô có thể bị phát tán trên mạng, hãy kiểm tra trang web này xem có phải cô trong đó hay không". Khi nạn nhân ngây thơ click vào đường link, họ sẽ được yêu cầu đăng nhập trang web nhìn giống Twitter, và đó là cách nhóm tội phạm này thu thập thông tin cá nhân của các cô gái. Một số kẻ khác ăn cắp thông tin bằng cách nói dối rằng đó là quy trình bắt buộc trước khi phỏng vấn xin việc, hoặc thậm chí trao đổi với những nam giới khác về thông tin của vợ/bạn gái họ.

Những đoạn tin nhắn tục tĩu và nội dung phòng chat bị vạch trần

Nếu không chịu quay video khiêu dâm gửi cho chúng, nhóm tội phạm sẽ đe dọa phát tán thông tin. Nhiều người đã chấp nhận làm theo, với hy vọng những chuyện này sẽ kết thúc. Nhưng nhóm tội phạm này tiếp tục ép họ quay, gửi video; đe dọa nạn nhân rằng những bức ảnh khỏa thân của họ sẽ bị gửi đến cho gia đình và bạn bè, khiến những nạn nhân càng ngày càng rơi vào bẫy hiểm. Sau cùng, các nạn nhân bị biến thành nô lệ tình dục và phải chấp nhận những yêu cầu tàn nhẫn từ nhóm tội phạm.

Được biết, những hình ảnh, clip nóng này sẽ bị đưa lên phòng chat, được "bán" cho những người có nhu cầu. Để có thể tham gia, người dùng phải đóng một mức phí từ 200.000 won đến 1,5 triệu won tùy thuộc vào cấp độ các "phòng chat". Theo số liệu thống kê của cảnh sát, ước tính có khoảng hơn 260.000 người đã tham gia vào những phòng chat này.

Bắt giữ kẻ cầm đầu

Được biết, những thông tin về "phòng chat thứ N" đã xuất hiện trên nhiều diễn đan cho nam giới tại Hàn Quốc từ năm 2019. Tuy nhiên, nhiều người lại muốn xin link tham gia thay vì báo cảnh sát. Đến tháng 11/2019, một tờ báo đã có phóng sự về phòng chat này, phỏng vấn một người đàn ông họ Kim đã báo tin cho cơ quan chức năng trước đó. Đến tháng 2/2020, show Curious Stories Y của SBS đã bắt đầu vào cuộc điều tra, và nắm giữ được nhiều thông tin quan trọng.

Mới đây, theo Zing , hai PV của tờ Kookmin Ilbo đã công bố những sự thật khủng khiếp khi xâm nhập vào phòng chat để điều tra. Theo hai PV, những nạn nhân của vụ án hầu hết là nữ sinh trung học, các cô gái thường được nhìn thấy đang nằm khỏa thân trên sàn nhà vệ sinh. Thậm chí, họ còn bắt gặp các video ghi hình khác tại phòng chat tình dục này, và nhiều phòng chat còn phát trực tiếp để người dùng có thể xem và bình luận. Những video với nội dung kinh khủng như hiếp dâm, tra tấn, đánh đập, ép nạn nhân ăn chất thải,... đều được đăng tải trên những phòng chat này. Trong đó, phải kể đến một số bức ảnh của các nạn nhân bị khắc chữ "Baksa and slave" lên người (tạm dịch: Baska và nô lệ). Các cô gái này được cho là nạn nhân của Baska - tức kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" đang khiến nhiều người bức xúc.

"Hầu hết nạn nhân đều đang đi học. Tôi đã chứng kiến tận mắt khi những cô gái này bị bắt khỏa thân, nằm trên sàn nhà tắm. Đây là một trong những kiểu video cơ bản nhất để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của đàn ông", phóng viên tờ Kookmin Ilbo tiết lộ. Cảnh sát tiết lộ có khoảng 74 người là nạn nhân của nhóm tội phạm này, trong đó có 16 người là trẻ vị thành niên.

Danh tính Baksa - một trong những kẻ cầm đầu

Hiện cảnh sát Hàn Quốc vẫn chưa thể bắt toàn bộ những tên sáng lập ra chat room này, nhưng lực lượng chức năng đã tóm được một trong những tên tội phạm chính - "Baksa". SBS News đã chính thức công bố danh tính của Baksa, theo đó người này là Cho Joo Bin, 25 tuổi, tốt nghiệp một trường chất lượng cao Inha Technical College (Cao đẳng Kỹ thuật Inha), thậm chí còn từng là sinh viên chăm chỉ với điểm trung bình tuyệt đối - tức GPA 4.0 (theo hệ 4). Do là sinh viên của ngành Thông tin và Truyền thông, Cho rất đam mê viết lách, từng tham gia tờ báo của trường và có ước mong trở thành tổng biên tập.

Cho được bạn bè cùng trường đánh giá là có tính cách trầm, không hòa đồng. Một người bạn của Cho nói: "Cậu ấy tự viết tin tức nhưng toàn theo những gì cậu ấy muốn, hay gặp rắc rối với các giáo sư. Cậu ấy còn tranh cãi với trợ lý quản trị viên, và hầu như là với tất cả mọi người". Tuy vậy, Cho chưa bao giờ có hành vi hay dính líu tới các vụ bê bối tình dục

Cho bắt đầu hoạt động trong "Phòng chat thứ N" từ năm 2018. Khi nhận thấy những quản trị viên của phòng chat không còn hoạt động năng nổ, Cho đã sử dụng các tài liệu khai thác về nội dung tình dục gây sốc để kiếm tiền.

Phía cảnh sát cũng đang ráo riết truy tìm danh tính của một người dùng khác có tên tài khoản là "God God". Kẻ này được cho là người đã tạo ra các phòng chat này đầu tiên và điều tra kỹ lưỡng về đường dây hoạt động của chatroom này. Ngày 19/3 vừa qua, Cho cùng 13 đồng phạm đã bị Cảnh sát thủ đô Seoul bắt giữ, bị cáo buộc dụ dỗ, bắt cóc phụ nữ và Trẻ em vị thành niên, tra tấn và hãm hiếp họ để quay video. Thông tin cá nhân của nhóm tội phạm này dự kiến sẽ được cơ quan chức năng sớm công khai. Tổng thống Moon Jae In cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng Hàn Quốc phải điều tra kỹ lưỡng về "phòng chat thứ N".

