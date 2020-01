Rợn tóc gáy với chuyện “hồn ma góa phụ” giết 10 đàn ông khỏe mạnh và những chiếc áo đỏ

Những người dân sống trong ngôi làng Tambon Tha Sawang (ở đông bắc Thái Lan ) từng rơi vào cảnh sợ dãi đến tột cùng và họ phải treo một chiếc áo đỏ trước cửa nhà để thoát khỏi sự chú ý của linh hồn thiếu phụ. Người dân truyền tai nhau, hồn ma thiếu phụ đã cướp đi sinh mạng của 10 người đàn ông khỏe mạnh trong làng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Sau khi nhiều người đàn ông tử vong đột ngột, một bà đồng trong làng tuyên bố, họ bị chết do linh hồn của một góa phụ. Bà ta nói, người dân phải treo áo đỏ bên ngoài ngôi nhà để xua đuổi tà ma, đồng thời cảnh báo nguy cơ bóng ma tấn công những người con trai độc đinh trong gia đình

Áo đỏ được treo để tránh cho những người đàn ông khỏe mạnh bị chết

Liên quan đến sự việc này, người dân trong làng nói với một phóng viên Thái Lan rằng, 10 người đàn ông khỏe mạnh đã chết một cách đầy bí ẩn. Một số qua đời lúc đang ngủ, số còn lại thì khụy xuống trong lúc đang đi bộ. Các chuyên gia pháp y nói rằng, họ chết vì chứng suy hô hấp

Dẫu vậy, phần lớn người dân trong làng vẫn tin rằng, “hồn ma góa phụ” có tên là pee mae mai chính là nguyên nhân gây nên 10 cái chết kia. Pee mae mai là linh hồn không được siêu thoát, do uất ức nên đã sát hại đàn ông để trả thù. Tin tức này nhanh chóng được đồn thổi đi xa hơn và lan truyền sang cả các quận xung quanh như Chom Phra và Tha Tum.

Một cụ ông trong làng nói rằng: “Chúng tôi phải treo áo đỏ trước cửa nhà. Lý do chúng tôi treo áo phông màu đỏ không chỉ đơn giản là vấn đề tâm linh . Nó còn là vì tôi lo cho sự an toàn của cháu trai mình. Tôi không nhất thiết phải tin vào câu chuyện trên, thế nhưng phòng ngừa là điều vô cùng quan trọng”.

Cho đến nay, người ta vẫn treo áo đỏ ở trước nhà để trừ ma

Cũng theo lời kể của người dân, lúc ban ngày, hồn ma này sẽ xuất hiện giống như một người bình thường nhưng không ai phát hiện ra được. Cô ta có bạn bè và thường tán tỉnh các chàng trai nhưng không bao giờ ăn uống. Khi đêm đến, đầu, xương sống cùng các cơ quan nội tạng sẽ tách rời để tìm thịt sống ăn.

Thực hư về câu chuyện này đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, người dân vẫn thường treo chiếc áo đỏ ngoài đầu nhà để cầu mong ma quỷ không quấy rầy và những người đàn ông trong gia đình được bình yên.

Your browser does not support HTML5 video.

Kỳ án xe ôm sát hại, vứt xác thiếu nữ trên đồi

Xem thêm: Oan hồn báo mộng tố giác con trai đánh chết bố rồi chôn xác dưới cái hố gần nhà

Nga Đỗ (t/h)