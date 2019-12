Hot girl Thúy Vi chia sẻ món 'ruột' giảm cân mới, siêu bổ dưỡng mà không cần chế biến

Cô nàng cũng thường đến phòng tập gym

Trải qua khá nhiều chế độ ăn khắc khổ để giúp duy trì được thân hình “mình dây”. Cô nàng dường như cũng gặp vấn đề như bao người lựa chọn ăn kiêng khác đó là làm phong phú thực đơn để không bị ngán. Và mới đây cô nàng tỏ ra thích thú khi phát hiện được món “ruột” vừa giúp giảm cân lại vô cùng bổ dưỡng. Đặc biệt, không cần mất nhiều thời gian để nấu nướng và không nhanh ngán như các món ăn giảm cân khác. Đó chính là rong nho biển.

Bí quyết phái đẹp xứ sở hoa anh đào giữ gìn được nét thanh xuân tươi trẻ đó chính là nguồn thực phẩm dinh dưỡng từ biển cả. Một trong số đó chính là rong nho. Không chỉ đóng vai trò trong việc cải thiện hệ tiêu hóa, tốt cho hệ tim mạch và tuyến giáp, rong nho còn là “món tủ” của những người khát khao giảm cân.

Được biết, rong nho rất giàu các loại vitamin A, B, C, iod và vi chất. Đặc biệt, rong nho chứa hợp chất Caulerpin và Caulerpin, tạo mùi vị kích thích ngon miệng. Rong nho là loại thực phẩm có mức rất thấp hoặc không có các vi khuẩn gây bệnh đường ruột, rất thích hợp cho người ăn kiêng. Nó giúp giảm lượng cholesterol đáng kể trong máu – nguyên nhân chính gây ra bệnh béo phì. Không chỉ vậy, rong nho còn chứa chất alginate và lượng chất xơ dồi dào, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Do đó, với hàm lượng calo thấp , ngon miệng nhưng lại giúp giảm cân vô cùng hiệu quả.