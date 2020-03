 Rủ hàng xóm đi buôn hàng cấm để… “xóa nghèo”

Theo tin từ Người lao động, ngày 11/3, Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang ) đã tống đạt lệnh bắt tạm giữ đối tượng Phạm Thị Viên (SN 1971) và Lâm Quang Tấn (SN 1950) cùng ngụ tại phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá. Hai đối tượng bị bắt với cáo buộc vận chuyển hàng cấm.

Theo điều tra, khoảng 13h30 ngày 11/3, Công an TP Rạch Giá nhận được tin báo có một chiếc taxi mang BKS 61-390.64 nghi chở hàng cấm đang lưu thông trên cung đường Nguyễn Trung Trực (thuộc phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá). Ngay lập tức, đơn vị tổ chức lực lượng chặn đầu chiếc xe này để tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện bên trong xe có chứa 4.000 bao thuốc lá nhập ngoại hiệu Hero và Jet. Khi tiến hành truy xuất nguồn gốc thì phát hiện đây là thuốc lá nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ gì cả. Người vận chuyển số thuốc lá này là Viên và ông Tấn.

Hai đối tượng cùng tang vật

Sau đó, cả tang vật và hai nghi phạm bị áp giải về trụ sở Công an điều tra. Qua đấu tranh, Viên khai rằng, do thấy ông Tấn có hoàn cảnh khó khăn nên đã rủ đi vận chuyển thuốc lá thuê cho 1 đầu nậu từ TP Hà Tiên đến huyện Châu Thành (Kiên Giang).

Mỗi vụ vận chuyển trót lọt, đầu nậu sẽ thanh toán tiền công là 3 triệu đồng. Viên chia lại cho ông Tấn 200 nghìn đồng. Với thủ đoạn trên, Viên cùng ông Tấn thực hiện tró lọt nhiều vụ vận chuyển thuốc lá trước đó.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2020, Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp với các đơn vị chức năng khác tiến hành bắt giữ đối tượng N.T.T.H. (tiếp viên hãng hàng không VN Airline) để điều tra về hành vi buôn lậu số lượng lớn thuốc lá và dầu xo bóp từ Nhật Bản về sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 2/1, Công an quận Bình Tân phát hiện tiếp viên H. đi chuyến bay VN135 từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh có nhiều nghi vấn. Khi tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong vali hành lý có chứa 130 cây thuốc lá hiệu Marlboro có giá khoảng 920.000 đồng/cây và 48 chai dầu xoa bóp. Tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu thuốc lá

Nga Đỗ (t/h)