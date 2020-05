Rực rỡ sắc màu chương trình nghệ thuật `Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020`

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Ninh tới dự chương trình.

Tới dự chương trình nghệ thuật, đại biểu Trung ương có ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; cùng đại diện một số bộ, ban ngành trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các lãnh đạo khác trong Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Huy Hậu (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Đặc biệt hơn so với mọi năm, du khách đến Quảng Ninh sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi từ chính sách của tỉnh về miễn/tặng vé tham quan, xe buýt; các cơ sở kinh doanh du lịch , dịch vụ áp dụng nhiều gói dịch vụ combo khuyến mãi. Tất cả sản phẩm trên được các đơn vị, doanh nghiệp tạo thành các chương trình hấp dẫn, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, môi trường du lịch được đảm bảo an toàn cao nhất về an ninh trật tự và Sức Khỏe