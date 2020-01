Rúng động Nhật Bản: Gã tỷ phú bệnh hoạn biến bạn gái thành món sushi để thưởng thức

Issei Sagawa (SN 1949 tại quận Hyogo, Nhật Bản ) trong gia đình giàu có và có thế lực. Hắn chỉ cao 1m48, nặng 45kg, sở hữu khuôn mặt thô kệch nhưng lại vô cùng thích những phụ nữ Tây cao ráo, quyến rũ.

Nạn nhân “hụt” đầu tiên của hắn là một nữ giảng viên xinh đẹp người Đức đang theo học tại Tokyo. Issei Sagawa từng đột nhập vào nhà riêng của nạn nhân với ý định sát hại và chiếm hữu thi thể cô nhưng sự việc không thành.

Sagawa thời điểm bị bác sĩ cảnh báo mắc bệnh tâm thần

Sau vụ việc này, Issei Sagawa được đưa đi khám bác sĩ. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, vị bác sĩ khẳng định Issei Sagawa là kẻ tâm thần. Tuy nhiên, mặc kệ lời bác sĩ, cha của hắn (một thương nhân quyền lực) đã phớt lờ mọi chuyện, đưa Issei Sagawa sang Pari học.

Tại đất nước xa xôi này, Issei Sagawa vẫn tiếp tục lên kế hoạch giết người của mình. Năm 1981, Issei Sagawa tìm được mục tiêu là cô gái đầy xinh đẹp, cuối hút tên Renee Hartevelt (25 tuổi). Để tiếp cận nạn nhân, hắn ta đã đề nghị Renne dạy tiếng Đức cho mình. Với mức lương hấp dẫn mà Sagawa đưa ra, cô gái trẻ đồng ý luôn.

Nạn nhân Renee

Những ngày tiếp theo, hắn rủ cô đi xe hòa nhạc, xem triển lãm tranh, thậm chí viết cả thư tình cho cô. Renee mời Sagawa đến nhà dùng trà, cả hai cùng nhau khiêu vũ. Rồi một ngày kia, Sagawa mời Renee đến nhà ăn tối. Sau khi kết thúc bữa ăn lãng mạn đó, Renee ra về, còn Sagawa đã cố gắng hít hà, liếm láp tất cả những chỗ mà Renee đã từng ngồi. Đồng thời hắn tự hứa với mình sẽ phải ăn thịt Renee và sở hữu cô bằng được. Hắn bắt đầu lên kế hoạch giết người

Ngày 11/6/1981, hắn sắp đặt một buổi ngâm thơ với cô gái xấu số. Hôm ấy, Sagawa chuẩn bị 1 súng nòng 22 mua từ hồi mới sang Pari du học, rồi từ từ tiến lại gần Renee, hắn nhắm ngay gáy cô gái và nổ súng khiến cô chết ngay tại chỗ. Tiếp đó, hắn kéo nạn nhân vào giường và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với thi thể.

Hiện trường vụ án

Nhưng điều kinh hoàng nhất là, hắn chia có thể nạn nhân thành nhiều phần cất trong tủ lạnh dùng dần như một món sushi truyền thống của Nhật Bản. Sau 2 ngày thỏa mãn thú tính bên xác thịt của nạn nhân Sagawa mới bắt tay vào dọn dẹp.

Sagawa cho những phần thi thể còn lại mà hắn không muốn sử dụng vào trong vali rồi đem ra công viên phi tang. Sang hôm sau, một cặp vợ chồng đi bộ trong công viên này và phát hiện thấy bàn tay một người phụ nữ lòi ra nên đã trình báo cơ quan cảnh sát.

Ngay sau đó cảnh sát có mặt tại hiện trường, thu giữ chiếc vali này và tiến hành điều tra. Sau 2 ngày chiếc vali được phát hiện, cảnh sát đã tìm đến nhà của Sagawa. Tìm kiếm trong tủ lạnh hắn thì phát hiện những phần thi thể khác của nạn nhân . Đương nhiên, Sagawa không thể chối cãi và hắn bị đưa ra xét xử trong vòng 2 năm.

Sagawa bị bắt

Tuy nhiên, nhờ vào thế lực của cha và một vị luật sư hàng đầu, sau 2 năm xét xử, thẩm phán Pháp là Jean-Louis Bruguières cuối cùng đã tuyên bố Sagawa bị mắc bệnh tâm thần và cần phải đưa đi trị liệu tại Bệnh viện tâm thần. Phiên tòa kết thúc, Sagawa thoát tội nhờ cộp mác tâm thần.

Đến năm 1984, người cha giàu có lại chạy chọt thành công để đưa gã sát nhân này về Nhật Bản sinh sống. Năm 1986, chính quyền Pháp quyết định trao trả Sagawa về Nhật Bản.

Vừa về Nhật Bản, hắn ta được đưa đến bệnh viện Matsuzawa để xét nghiệm tâm lý. Kết quả là các nhà tâm lý học tại Bệnh viện Matsuzawa đều xác định Sagawa hoàn toàn bình thường về mặt tâm lý. Chỉ là tâm hồn hắn ta tồn tại một con quỷ máu lạnh mà thôi.

Đến ngày 12/6/1986, Sagawa được trả tự do và hắn phải mất một thời gian khá dài để hòa hợp với cuộc sống bình thường. Kể từ sau khi giết người, hắn chưa bao giờ ăn năn về hành động của mình. Thậm chí hắn còn huênh hoang khoe trên sóng truyền hình về tội ác của mình.

Với vỏ bọc mắc bệnh tâm thần hắn hiên ngang sống ngoài vòng pháp luật

Kẻ sát nhân này nhận lời đóng một số bộ phim khiêu dâm Nhật Bản và tự mình viết 4 cuốn sách. Trong đó có cuốn tự truyện tưởng thuật chi tiết về tội ác ghê rợn của mình. Hắn sống thoải mái với khối tài sản kếch xù của gia đình

Nhưng ánh vào quang cũng có lúc lụi tắt. Vào năm 1997, không nhà sách nào ngó ngàng đến tác phẩm của hắn nữa. Tài sản khánh kiệt, Sagawa đành vật lộn giữa đời để tìm việc. Năm 2005, bố mẹ cũng qua đời. Sagawa bị hàng đuổi ra khỏi nhà, không cho dự lễ tang bố mẹ…

