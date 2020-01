Rúng động Philippines: Gã đàn ông sát hại mẹ, dùng thịt làm thực phẩm gây phẫn nộ dư luận

Vụ án kinh hoàng này xảy ra tại một thị trấn thuộc khu đô thị Pigkawayan, tỉnh Cotabaco, Philippines . Hung thủ là gã đàn ông 36 tuổi có dấu hiệu bệnh thần kinh. Nạn nhân là người mẹ ruột vừa tròn 61 tuổi.

Tờ CNT đăng tin, gã con trai hỗn hào này đã chém chết mẹ ruột sau đó chặt xác bà ra thành nhiều phần khác nhau. Một số trang tin khác của Philippines còn mô tả rằng, hắn đã mang thi thể của mẹ đi nấu thành thức ăn để ăn.

Sau đó, cảnh sát nhận được tin báo án của nhân dân gần đó, họ đến phong tỏa hiện trường, tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân thì chỉ thấy nồi thịt còn sót lại. Sau đó, gã đàn ông này bị bắt về trụ sở.

Cảnh sát tiến hành lấy lời khai nhân chứng và đưa hung thủ đi test máu thì phát hiện hắn dương tính với ma túy. Cảnh sát nhận định, sở dĩ gã đàn ông này giết mẹ rồi ăn thịt là do tác động từ việc lạm dụng ma túy trong thời gian dài dẫn đến ảo giác thần kinh, không phân biệt được thật, giả.

Được biết, trước đây gia đình đã từng đưa hắn ta đến trung tâm cai nghiện phục hồi để điều trị. Sau một thời gian điều trị, tình trạng của hắn có vẻ tốt hơn một chút nên gia đình đã đưa về nhà để tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, trong thời gian ở nhà hắn vẫn có nhiều dấu hiệu không kiểm soát được hành vi và cảm xúc. Cuối cùng gia đình nghĩ ra cách phải dùng xích sắt để xích hắn lại. Suốt nhiều ngày liền hắn vật vã trong xích sắt nhưng không làm thế nào để thoát ra được.

Hôm đó, người mẹ thấy con quá đau khổ khi bị xích sắt cùm lại đến tay chân xước xát nên trong một phút yếu lòng bà đã thả con trai ra để cho hắn có được vài phút tự do di chuyển. Nhưng người phụ nữ ấy chẳng thể ngờ được hắn ta đã không còn nhận ra mẹ mình và gây ra thảm kịch kinh hoàng trên.

Một người bạn thân thiết của gia đình tiết lộ rằng, có thể vì quá đói nên hắn ta đã nghi ra cách giết mẹ lấy thịt làm đồ ăn. Một số người sống gần nhà cho biết, ngay cả đến khi bị bắt hắn vẫn không nhớ mình đã từng làm gì trước đó.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã đưa người đàn ông này đi giám định tâm thần. Đây là một trong những vụ án kinh hoàng nhất tại Phillipines hồi năm 2018. Cho đến nay, mỗi khi nhắc lại tất cả người dân đều rùng mình khiếp sợ.

