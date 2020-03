Rúng động 'phòng chat thứ N' Trung Quốc: Hơn 8 triệu hội viên, nhiều hình ảnh khiêu dâm trẻ em

Mới đây, cơ quan chức năng Trung Quốc bắt đầu điều tra về loạt 'phòng chat thứ N' xảy ra tại nước này sau khi nhiều trang web khiêu dâm tương tự với Hàn Quốc bị vạch trần. Theo thông báo từ Văn phòng Quốc gia Trung Quốc Chống các Ấn phẩm khiêu dâm và bất hợp pháp hôm 28/3, các trang web trên đều đặt máy chủ ở nước ngoài, hiện không còn truy cập được sau khi bắt đầu cuộc điều tra.

Thông báo này cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi các đầu mối phản ánh tấn công tình dục trẻ vị thành niên, và nếu có trang web hoặc cá nhân ở Trung Quốc, sẽ có hình phạt theo luật định, thông báo cho biết... Chúng tôi hoan nghênh các đầu mối từ phương tiện truyền thông và công chúng để tạo ra một không gian mạng sạch sẽ".

Các trang web khiêu dâm tại Trung Quốc tương tự với 'Phòng chat thứ N' ở chỗ chúng yêu cầu người dùng phải trả tiền để xem nội dung khiêu dâm, đồi trụy; khuyến khích người dùng tải lên các video bằng việc trao cho họ các khoản tín dụng để có thể truy cập các nội dung khác.

Đáng chú ý, những trang web khiêu dâm này có rất nhiều ảnh nóng, ảnh khỏa thân của các nạn nhân còn ở độ tuổi vị thành niên với tiêu đề như "bé gái 4 tuổi","nữ sinh trung học",... khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Khi user nhấp vào hình ảnh, trang web sẽ hiện thông báo đề nghị họ đăng ký hoặc trả tiền trước khi tải nội dung, người dùng sẽ phải chi trả từ 30 NDT (4 USD) tới 3.000 tệ (420 USD).

Một nhân viên IT ở Bắc Kinh cho hay các trang web khiêu dâm như vậy thường được đặt ở nước ngoài để tránh sự giám sát từ cơ quan không gian mạng Trung Quốc hay văn phòng an ninh công cộng. Người dân Trung Quốc đang vô cùng bức xúc và giận dữ trước sự xuất hiện của 'Phòng chat thứ N' phiên bản Trung Quốc.

Trước đó, dư luận Hàn Quốc cũng dậy sóng trước thông tin về "phòng chat thứ N" ở Hàn Quốc bị phanh phui. Phía cảnh sát cho hay kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" Baksa Choi Joo Bin đã uy hiếp ít nhất 74 cô gái ở độ tuổi teen đến 20 bằng việc ghi lại video đồi trụy, đe dọa người nổi tiếng bằng video quay lén. Baksa sử dụng những video tình dục trên để buôn bán trên Telegram bằng cách trả phí dịch vụ.

