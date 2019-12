Rúng động Thái Bình: Em họ ngoại tình với anh rể mang trà sữa đầu độc chị gái, một người chết oan

Chị H. tử vong bất thường tại nơi làm việc sau khi uống cốc trà sữa do em học của đồng nghiệp mua. Cơ quan chức năng xác định, người em họ này đã bỏ thuốc độc vào trà sữa để đầu độc chị gái vì có tình ý với anh rể.

Chiều ngày 28/12, lãnh đạo Công an TP Thái Bình , tỉnh Thái Bình xác nhận, đơn vị vừa tiến hành bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ nghi vấn liên quan đến cái chết bất thường của một người phụ nữ trên địa bàn.

Nạn nhân là chị H. - công tác tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Ngày 3/12, cơ quan chức nặng nhân được thông tin chị H. tử vong bất thường tại nơi làm việc. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h ngày 3/12, chị H. lấy ra từ tủ lạnh 1 cốc trà sữa và uống. Thế nhưng vừa uống được vài ngụm thì chị H. chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Thấy vậy, mọi người hốt hoảng đưa chị H. xuống phòng cấp cứu nhưng chị H. đã nhanh chóng tử vong.

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định chị H. chết do trúng độc và phát hiện nhiều chi tiết nghi vấn xoay quanh sự việc.

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công anh TP Thái Bình thông tin trên báo Giao Thông, qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT phát hiện ly trà sữa mà chị H. uống là do đối tượng Lại Thị Kiều Trang mua. Trang là em họ của nữ điều dưỡng Đ.T.H.Y. (30 tuổi) - đồng nghiệp của chị H.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Trang và anh rể là P.V.Q. (30 tuổi, trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - chồng nữ điều dưỡng Đ.T.H.Y. từng có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây, do không còn tình cảm, anh Q. đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ với cô em họ của vợ. Không can tâm khi bị anh rể cự tuyệt, Trang nảy sinh ý định đầu độc chị họ.

Trang đặt mua chất độc dạng lỏng trên mạng để đầu độc chị Y. Ngày 3/12, Trang đổ số chất độc này vào 6 cốc trà sữa và nhờ người gửi đến Bệnh viện Phổi Thái Bình - nơi chị Y. công tác. Tuy nhiên, chị Y. lại không có mặt ở bệnh viện thời điểm đó nên nhờ đồng nghiệp nhận giúp số trà sữa và để trong tủ lạnh ở phòng hành chính. Lúc này chị H. lấy một cốc trong số đó ra uống và trúng độc tử vong.

Ngày 26/12, sau khi thu thập đủ tài liệu, Công an TP Thái Bình đã triệu tập Lại Thị Kiều Trang lên trụ sở làm việc. Tại đây, Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra vụ việc.

"Chúng tôi đã tiến hành tạm giữ đối tượng Lại Thị Kiều Trang, đồng thời xem xét khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ", báo Đất Việt dẫn lời Trung tá Cao Giang Nam - Phó Trưởng Công an TP Thái Bình.

Kiều Đỗ (t/h)