Rùng mình 'bí quyết' hô biến thịt heo nái thành thịt bò bằng dung dịch chứa axit

Mới đây, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thông báo đã có kết quả xét nghiệm dung dịch dùng để biến thịt heo thành thịt bò của một cơ sở trên địa bàn.

Kết quả giám định cho thấy dung dịch bôi lên thịt có thành phần gồm nhiều loại axit, tuy nhiên không có chất độc. Đặc biệt, trong dung dịch còn có chất Kali Nitrat - một loại phụ gia có tác dụng giữ màu sắc thực phẩm và chống vi sinh vật làm hỏng.

Cận cảnh thứ dung dịch màu đỏ dùng để biến thịt lợn thành thịt bò. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 27/12, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Krông Pắk đã ập vào kiểm tra cơ sở mua bán thịt gia súc, gia cầm tại số nhà 17 đường Nguyễn Lương Bằng, tổ dân phố 12, thị trấn Phước An do ông Lê Hưng (SN 1976) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã bắt quả tang ông Lâm Tấn Thanh (người làm thuê) đang quét một dung dịch màu đỏ (không rõ thành phần) lên miếng thịt heo nái để trở nên giống với thịt bò. Theo khai nhận, số thịt bò giả này được dùng để cung cấp cho các dịch vụ nấu ăn trên địa bàn.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều ký thịt được để dưới sàn nhà bẩn và không được bảo quản theo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.





Trong tủ đông của cơ sở này còn có có 106 kg thịt heo; 59,6 kg xương heo; 31 kg mỡ heo; 6 kg thịt thỏ và 15 kg thịt nhím không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Lâm Tấn Thanh bị bắt quả tang khi đang bôi dung dịch màu đỏ nên thịt heo nái. Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 200 kg thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ trong tủ đông. Ảnh: Tiền Phong

Được biết, trung bình mỗi ngày cơ sở này cung cấp khoảng 100-200 kg thịt heo cho các dịch vụ nấu ăn trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 13/5, sau khi có kết quả giám định dung dịch bôi lên thịt heo để biến thành thịt bò, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu cho UBND huyện xử phạt chủ cơ sở số tiền 45 triệu đồng.

