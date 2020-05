Rùng mình clip ghi cảnh xe bán tải tông liên tiếp 6 xe máy đang chờ qua đường

Theo clip đăng tải trên Tuổi trẻ, tối ngày 8/5, khoảng 20h17 một chiếc xe bán tải biển số 61C-396.93 chạy trên quốc lộ 1K hướng TP.HCM đi Bình Dương . Khi đến giao lộ với đường số 9 thì tông liên hoàn 6 chiếc xe máy đang chờ để qua đường.





Các phương tiện sau va chạm hư hỏng nặng (Ảnh: Công an TP.HCM)

Sự việc khiến cả 7 người đi trên 6 chiếc xe máy kia bị thương và 1 nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, công an quận Thủ Đức đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, di dời các phương tiện.





Theo ghi nhận, các phương tiện xe đều hư hỏng nặng. Vị tài xế xe bán tải sau khi gây tai nạn đã nhanh chóng khóa cửa xe và bỏ trốn. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Tú (t/h)