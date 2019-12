Rùng mình cơ sở dùng dung dịch màu đỏ lạ biến thịt lợn thành thịt bò trong 'nháy mắt'

Báo CAND thông tin, ngày 28/12 Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh mua bán thịt gia súc, gia cầm có nhiều dấu hiệu vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 27/12, một tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, khi tiến hành kiểm tra cơ sở mua bán thịt gia súc, gia cầm do ông Lê Hưng (SN 1976, trú tại số nhà 17 Nguyễn Lương Bằng, tổ dân phố 12, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) làm chủ, Công an huyện Krông Pắk đã bắt quả tang ông Lâm Tấn Thanh đang quét dung dịch màu đỏ lạ lên thịt lợn nái.