Rượu Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa nếm thử chứa chất độc Cyanua

Liên quan đến vụ án Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong và 1 người khác tử vong, ngày 21/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo kết luận điều tra ban đầu.

Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Đặng Phạm Viên (53 tuổi, Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa) tử vong sau khi đi ăn, uống rượu tại Công ty Bất động sản Á Âu ở khu 4 đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra xác định, trong rượu có chứa chất kịch độc Cyanua. Chất độc này do ông Trần Xuân Minh (46 tuổi, chủ tiệm vàng tại số 50, Quang Trung) bỏ vào. Ngoài ông Viên và 1 người nữa tử vong thì có 2 người khác bị ngộ độc sau khi nếm thử rượu này.

Ông Minh uống thuốc độc tự tử sau khi nghe tin ông Viên tử vong

Trước đó, ngày 21/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án về tội Giết người để tiến hành điều tra. Trong vụ án này có 4 người liên quan nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu, trong đó 2 người tử vong, 2 người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, bước đầu điều tra xác định: Khoảng 12h20 ngày 20/4, có 6 người ăn cơm trưa tại Công ty bất động sản Á Âu (ở khu 4, đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Trong số đó có ông Đặng Phạm Viên (SN 1967, Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa); Nguyễn Văn T. (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty BĐS Á Âu); Bà Lê Thị Phương (SN 1982, Giám đốc Công ty BĐS Á Âu).

Cùng thời điểm, tại nhà bà Phương ở tiệm vàng Minh Phương (số 50 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) cũng có 6 người đang ăn uống. Trong đó có chồng bà Phương là ông Trần Xuân Minh (SN 1974) cũng uống chất độc và tử vong.

