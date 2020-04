Sa thải Nghị sĩ Nhật vì đến quận đèn đỏ giữa lệnh phong tỏa do COVID-19

Tính đến sáng 16/4, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 8.626 ca nhiễm COVID-19 với 178 trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh căng thẳng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên tố tình trạng khẩn cấp vào ngày 7/4.





Tuyên bố này sẽ trao cho chính quyền địa phương quyền để đưa ra các quy tắc hướng dẫn người dân nên ở nhà, hạn chế ra ngoài, yêu cầu đóng cửa trường học cũng như các cơ sở khác, chủ yếu là các thành phố lớn như Tokyo và Osaka.

Thủ tướng Shinzo Abe.

Theo lệnh khẩn cấp quốc gia kéo dài một tháng được Thủ tướng Shinzo Abe công bố trước đó, những nơi được áp dụng là Tokyo, Osaka cùng 5 tỉnh khác. Cư dân ở những nơi này được yêu cầu ở nhà, tạm thời đóng cửa các hoạt động kinh doanh phi thiết yếu.



Ngoài ra, Thủ tướng Shinzo Abe cùng thống đốc các tỉnh cũng yêu cầu người dân hạn chế đến các hộp đêm, quán bar cũng như các tụ điểm đông đúc trong đô thị để ngăn chặn sự lây lan và phát triển của virus.

Tuy nhiên ngày 16/4, một nhà lập pháp đối lập mới bị khai trừ khỏi Đảng Dân chủ Hiến pháp Nhật Bản (CDPJ) vì đến quận đèn đỏ ở Tokyo giữa lệnh phong tỏa. Đó chính là ông Takashi Takai, 50 tuổi, thành viên Hạ viện của đảng CDPJ, theo Japan Times.



Theo Tetsuro Fukuyama - Tổng Thư ký đảng CDPJ, ông Takai thừa nhận với đảng việc bản thân từng đến quán bar Sexy Cabaret Club (một tụ điểm mà khách hàng có thể gần gũi với các nhân viên rót rượu) ở quận đèn đỏ Kabukicho (Tokyo) ngày 9/4. Hôm 16/4, thành viên Hạ viện này cũng đã đệ đơn từ chức.

Đảng CDPJ đã từ chối đơn từ chức của ông Takai, thay vào đó họ sa thải ông và khẳng định "việc này thật mất mặt".

Sau khi báo chí đưa tin về hành động của mình, ông ông Takai cho biết: "Tôi rất hối hận về hành động của mình, tôi đã khiến mọi người không thoải mái trong khi tất cả đều được yêu cầu không ra ngoài".



Trong một video đăng tải trên Twitter, lãnh đạo đảng CDPJ Yukio Edano cũng mở lời xin lỗi vì hành động của ông Takai.



