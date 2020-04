Sacombank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng mở và giao dịch thẻ trực tuyến

Từ nay đến ngày 30/06/2020, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Lướt thẻ online – Bao la ưu đãi” dành cho khách hàng đăng ký mở mới thẻ tín dụng quốc tế tại website dangkythe.sacombank.com và khách hàng sử dụng thẻ tín dụng/thẻ thanh toán để mua sắm trực tuyến. Chương trình gồm nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn như: các phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá đến 500.000 đồng để sử dụng tại gần 2.000 cửa hàng trên toàn quốc; hoàn tiền 10% khi mua sắm; giảm đến 15% khi đặt hàng qua Now, Tiki, Baemin, Loship và Jio Health.

Khách hàng mở mới và kích hoạt thành công thẻ tín dụng quốc tế Sacombank sẽ được nhận phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá 100.000 đồng để sử dụng tại gần 2.000 cửa hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, khách hàng được nhận thêm phiếu quà tặng Got It trị giá 200.000 đồng khi có giao dịch thanh toán trực tuyến tối thiểu 500.000 đồng bằng thẻ hạng chuẩn/vàng và phiếu quà tặng Got It trị giá 500.000 đồng khi có giao dịch thanh toán trực tuyến tối thiểu 1 triệu đồng bằng thẻ hạng Platinum trở lên trong vòng 30 ngày từ khi kích hoạt thẻ. Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank còn được ưu đãi đặc biệt khi thanh toán qua các website/ứng dụng di động của Now (giảm 20.000 đồng cho đơn hàng tối thiểu 80.000 đồng từ nay đến 31/07/2020), Tiki (giảm 150.000 đồng cho đơn hàng tối thiểu 1 triệu đồng vào mỗi thứ 6 và thứ 7 từ nay đến 31/08/2020), Baemin (giảm 30.000 đồng cho đơn hàng tối thiểu 50.000 đồng từ nay đến 30/06/2020), Loship (giảm 15% cho đơn hàng tối thiểu 50.000 đồng từ nay đến 30/06/2020) và Jio Health (giảm 40.000 đồng cho đơn hàng tối thiểu 200.000 đồng từ nay đến 31/05/2020).

Khách hàng đang sở hữu thẻ tín dụng quốc tế hoặc thẻ thanh toán quốc tế Sacombank sẽ được hoàn tiền 10%, tối đa 1 triệu đồng mỗi tháng khi có ít nhất 3 giao dịch thanh toán trực tuyến (tối thiểu 200.000 đồng/giao dịch) và tổng giá trị giao dịch đạt từ 5.000.000 VND trở lên.

Thẻ Sacombank là phương thức giao dịch tiện lợi thay thế cho tiền mặt với nhiều tiện ích như: thanh toán và rút tiền khắp thế giới, đặc biệt là thanh toán bằng cách chạm thẻ lên máy POS hoặc quét mã QR tại các điểm chấp nhận thẻ trên toàn cầu và rút tiền không cần thẻ nhựa bằng cách quét mã QR tại ATM Sacombank trên toàn quốc; mua sắm qua Internet; giảm đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch…; ứng dụng Sacombank Pay giúp quản lý thẻ toàn diện 24/7 và chủ động thực hiện chuyển khoản liên ngân hàng, nạp tiền điện thoại, thanh toán các loại hóa đơn…

Với thẻ tín dụng quốc tế Sacombank, khách hàng có được nguồn tài chính dự phòng thiết yếu cho mọi nhu cầu chi tiêu nhờ vào nhiều tiện ích như: mua trước, trả sau được miễn lãi tối đa 55 ngày mà không cần tài sản đảm bảo; rút tiền mặt 90% hạn mức tín dụng tại tất cả ATM trong nước và quốc tế; trả góp lãi suất 0% cho giao dịch thanh toán mọi lúc mọi nơi và rút tiền tại ATM Sacombank; tích lũy điểm thưởng/ dặm bay khi mua sắm để đổi quà hoặc được hoàn tiền… Điều kiện để mở thẻ là thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng nếu khách hàng sinh sống tại Hà Nội, TP.HCM và 3 triệu đồng/tháng nếu ở tỉnh thành khác.

Với thẻ thanh toán quốc tế Sacombank, khách hàng được liên kết thẻ với tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Sacombank. Thông qua thẻ, khách hàng có thể sử dụng tiền trong tài khoản để giao dịch mọi lúc mọi nơi với dịch vụ Ngân Hàng Điện Tử, ứng dụng Sacombank Pay và tất cả ATM Sacombank trên toàn quốc. Để mở thẻ, khách hàng cần có chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1900 5555 88 hoặc 028 3526 6060; truy cập website khuyenmai.sacombank.com và đăng ký thẻ online tại website dangkythe.sacombank.com.

Thiên Nam