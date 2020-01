Sacombank ưu đãi phí dịch vụ ứng tiền ngay với thẻ tín dụng

Từ nay đến ngày 15/03/2020, các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank để ứng tiền ngay và trả góp lãi suất 0% trong 6, 12, 24 tháng sẽ được miễn phí rút tiền mặt tại ATM Sacombank và ưu đãi phí dịch vụ trả góp chỉ 0,84% tháng (phí bình thường là 1%/tháng). Số tiền được rút tối thiểu 6 triệu đồng và tối đa 90% hạn mức tín dụng của thẻ.

Để ứng tiền ngay, khách hàng chỉ cần dùng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank để rút tiền tại bất kỳ ATM Sacombank. Sau đó, khách hàng đăng ký trả góp thông qua ứng dụng di động Sacombank Pay (chọn tính năng “Trả góp”) hoặc bằng cách nhắn tin đến số 8149 (phí 1.500 đồng). Để đăng ký trả góp cho tất cả giao dịch rút tiền trong cùng ngày, khách hàng nhắn tin ngay trong ngày thực hiện giao dịch với cú pháp là THE TGTM 6T <4 số cuối của số thẻ> , THE TGTM 12T <4 số cuối của số thẻ> hoặc THE TGTM 24T <4 số cuối của số thẻ> tương ứng kỳ hạn trả góp là 6, 12 hoặc 24 tháng. Để đăng ký trả góp cho từng giao dịch rút tiền, khách hàng nhắn tin trong vòng tối đa một kỳ thông báo giao dịch thẻ tín dụng kể từ ngày thực hiện giao dịch với cú pháp là THE TGTM . Mã chuẩn chi (app code) là 6 số in trên hóa đơn giao dịch.

Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank là nguồn tài chính dự phòng thiết yếu cho mọi nhu cầu chi tiêu với nhiều tiện ích như: hạn mức tín dụng tối đa không giới hạn; mua trước, trả sau được miễn lãi tối đa 55 ngày mà không cần tài sản đảm bảo; thanh toán và rút tiền khắp thế giới, đặc biệt là thanh toán bằng cách chạm thẻ lên máy POS hoặc quét mã QR tại các điểm chấp nhận thẻ trên toàn cầu và rút tiền không cần thẻ nhựa bằng cách quét mã QR tại ATM Sacombank trên toàn quốc ; mua sắm qua Internet; tích lũy điểm thưởng để đổi quà/dặm bay hoặc được hoàn tiền khi mua sắm; mua hàng trả góp lãi suất 0% mọi lúc mọi nơi; giảm đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch; chủ động giao dịch qua kênh Ngân hàng điện tử, ứng dụng Sacombank Pay… Điều kiện để mở thẻ là thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng nếu khách hàng sinh sống tại Hà Nội, TP.HCM và 3 triệu đồng/tháng nếu ở tỉnh thành khác.

Sacombank Pay là ứng dụng quản lý tài chính, được tích hợp đầy đủ các tính năng, tiện ích ngân hàng hiện đại nhằm mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị trong lĩnh vực ngân hàng số như: liên kết với thẻ nội địa và quốc tế của tất cả ngân hàng; dễ dàng nạp tiền/chuyển tiền vào ứng dụng; rút tiền mặt không cần thẻ nhựa; chuyển tiền đến bất kỳ người nhận nào qua tài khoản, thẻ, số điện thoại di động hoặc mã QR cá nhân; chủ động quản lý thẻ, tài khoản; đặt khách sạn; mua vé máy bay/xe/tàu hỏa, vé xem phim; chia hóa đơn ăn uống, mua sắm với bạn bè; mua thẻ cào hoặc nạp tiền điện thoại di động; thanh toán hóa đơn nhiều lĩnh vực và cho phép ủy thác thanh toán tự động; đăng ký và quản lý giao dịch mua hàng/ứng tiền trả góp lãi suất 0%; tìm điểm giao dịch, ATM và những ưu đãi mới nhất…. Đặc biệt từ nay đến ngày 31/01/2020, khách hàng sẽ nhận được phiếu quà tặng Got It trị giá 100.000 đồng khi mua vé xe hoặc vé tàu với giá trị giao dịch từ 500.000 đồng (không giới hạn số lượng vé/lần thực hiện) trên Sacombank Pay. Khách hàng có thể tải miễn phí Sacombank Pay từ App Store hoặc Google Play về thiết bị di động và đăng ký tài khoản ứng dụng bằng số điện thoại.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1900 5555 88 hoặc 028 3526 6060; truy cập website khuyenmai.sacombank.com và đăng ký thẻ online tại website card.sacombank.com.vn.





Thiên Nam