Saffron VIETNAM chi hơn 1 tỷ đồng tặng 3.000 set quà hỗ trợ người dân phòng dịch

Với mong muốn tăng nhận thức của người dân về việc tăng đề kháng giúp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Saffron VIETNAM đã mạnh tay chi hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ phòng dịch với 3.000 set quà tặng vô cùng ý nghĩa.

Không chỉ được tặng quà, kèm theo mỗi set quà còn có bộ tài liệu phòng dịch cập nhật đầy đủ thông tin chuẩn từ WHO và Bộ Y tế, giúp người dân chủ động phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất.



Chương trình nhân văn và ý nghĩa do Saffron VIETNAM tổ chức với thông điệp “Saffron VIETNAM chung tay đẩy lùi Virus Corona” Chương trình nhân văn và ý nghĩa do Saffron VIETNAM tổ chức với thông điệp “Saffron VIETNAM chung tay đẩy lùi Virus Corona”





Chỉ cần đến và nhận quà

Mỗi khách hàng chỉ cần ghé đến các điểm phát quà và xếp hàng theo thứ tự là có thể nhận được phần quà ý nghĩa này. Chị Quỳnh Anh chia sẻ: “Mình thật sự bất ngờ khi trong tâm dịch lại có được một doanh nghiệp xây dựng những chương trình ý nghĩa như thế này, mấy nay lướt facebook toàn tin tăng giá bán khẩu trang lên tiền triệu mà lo lắng thực sự. Hôm nay chỉ tình cờ đi qua gian hàng bên trong Big C thôi, thấy mọi người xếp hàng đông nên mình lại xem thử, hóa ra là đang phát quà. Mình vừa nhận được cả khẩu trang, một hũ saffron và cả một bộ tài liệu phòng dịch đây này, cảm thấy ấm lòng lắm”.





Hàng dài người xếp hàng chờ đợi để được nhận những món quà ý nghĩa tại gian hàng Saffron VIETNAM ở Big C Thăng Long, Hà Nội Hàng dài người xếp hàng chờ đợi để được nhận những món quà ý nghĩa tại gian hàng Saffron VIETNAM ở Big C Thăng Long, Hà Nội

Chiều ngày 12/02 vừa qua, tại điểm phát quà ở Huế và Quảng Ninh, Hải Phòng, rất nhiều người dân cũng đã đến nhận quà và vui vẻ chia sẻ hình ảnh của mình lên facebook.











Những hình ảnh đẹp được chụp tại các điểm phát quà trên khắp cả nước

Tặng saffron, tặng sức khỏe

Theo các báo cáo khoa học của Thư viện Y khoa Hoa Kỳ, nhụy hoa nghệ tây (saffron) có tác dụng tuyệt vời đối với việc cải thiện hệ miễn dịch , tăng đề kháng. Tác dụng ức chế của Saffron đối với viêm phổi và các bệnh liên quan đến hô hấp trong các nghiên cứu có thể so sánh với dexamethasone. Ngoài ra Saffron giúp hạ thấp nồng độ histamine, cải thiện các triệu chứng liên quan đến viêm hô hấp.



Chính vì vậy, Saffron cũng là “vị thuốc quý” được áp dụng trong y học truyền thống của Iran, được người dân Iran sử dụng hàng ngày để giảm thiểu bệnh tật.



Bởi vậy, chương trình tặng 3000 set quà trở nên thật sự hữu ích và ý nghĩa đối với người dân trong thời điểm dịch viêm hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp.

Chương trình vẫn tiếp tục diễn ra tại gần 30 điểm bán/showroom của Saffron VIETNAM trên khắp cả nước.

Danh sách các điểm tặng quà



HÀ NỘI

• BigC Thăng Long - 222 Trần Duy Hưng - 0865161622 (Quầy CL13, Tầng 1)

• Showroom Đông Anh: Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh - 0978583393

• Quầy Thuốc Hoan Hương: Xóm 4 Đông Lao, Đông La, Hoài Đức - 0988026887

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

• Gò Vấp: 53, đường 12 khu Cityland Park Hill, P.10 - 0981561215

• Tân Bình: 256 Bùi Thị Xuân, Phường 3 - 0916111700

• Phú Nhuận: 61 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15 - 0937108087

VĨNH PHÚC

• 292 Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên - 0984309908/ 0915384165

• 538 Hùng Vương, Vĩnh Yên - 0911496999/ 0948611888

• Khu 2 Thị trấn Vĩnh Tường - 0862336986

PHÚ THỌ

• 469 Châu Phong - Gia Cẩm, TP Việt Trì - 0982818208

• 2060 Đại Lộ Hùng Vương, Việt Trì - 0943596206

THÁI NGUYÊN

• 750 Dương Tự Minh, TP. Thái Nguyên - 0972801000

THÁI BÌNH

• 311 Lê Quý Đôn, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình - 0978545481

• 100 Nguyễn Du, Thị trấn Quỳnh Côi - 0941199685/ 0974127988

QUẢNG NINH

• 127 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, TP Hạ Long - 0978910143

• 121 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà, TP Hạ Long - 0971270871/ 0896146668

• 829 Trần Phú, Thành phố Cẩm Phả - 0903277182

HẢI PHÒNG

• 569 Ngô Gia Tự, quận Hải An, TP Hải Phòng - 0974072325

• 16 Lô 11 đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng - 0909879682

NGHỆ AN

• 89 Nguyễn Văn Cừ, Vinh, Nghệ An - 0399357457

HÀ TĨNH

• 42 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh - 0973 068 185

HUẾ

• Số 9 Lê Quý Đôn, Thừa Thiên Huế - 0931976456

ĐÀ NẴNG

• 289 Đống Đa, Đà Nẵng - 0905537528

• Công viên Cầu Rồng, TP Đà Nẵng - 0905634230

NHA TRANG

• 95 Hoàng Hoa Thám, p.Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa - 0905158791

GIA LAI

• Nhà Thuốc Anh Thư 19 - 156B Hà Huy Tập, TP Pleiku - 0974112777

ĐỒNG NAI

• Tổ 5, Khu Phố 4, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai - 0783653615

• 354 Suối Nhát, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai - 0934190430

VĨNH LONG:

• 271 Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP. Vĩnh Long - 0939999 497



Thanh Vân