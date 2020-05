Sài Gòn: Bắt tài xế GrabBike ngang nhiên giật điện thoại của người mẹ đang bế con trên đường

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng lái xe Grab cướp giật điện thoại của một phụ nữ bế con đang đi trên đường được nhiều người chia sẻ rầm rộ. Được biết, hành vi cướp giật của đối tượng này đã được camera an ninh ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội

Theo như camera an ninh ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 15h chiều 20/5 trên một tuyến đường nhỏ thuộc phường Phú Trung (quận Tân Phú, TP HCM).

Từ đoạn clip có thể thấy, một người phụ nữ đang bế con, tay kia cầm điện thoại đi bộ ở đoạn đường khá vắng người. Khi không chú ý, người này bất ngờ bị một thanh niên mặc áo GrabBike chạy xe ngược chiều không đội mũ bảo hiểm lao tới giật chiếc điện thoại trên tay chỉ trong chớp mắt.

Khi phát hiện vụ việc, dù người phụ nữ đã cố đuổi theo nhưng đành bất lực vì thanh niên kia đã rồ ga đi mất. Khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng, không ít người tỏ ra bức xúc trước hành động của tài xế Grab và mong muốn tìm ra người này vì hình ảnh trên camera khá rõ nét.

Nhận được thông tin vụ việc, báo Vietnamnet dẫn lại lời của Đại diện truyền thông Grab cho hay: "Thanh niên mặc đồng phục GrabBike nghi vấn thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn Q.Tân Phú (TP.HCM). Sau khi nhận được thông tin và qua đối chiếu trên hệ thống, Grab đã ngay lập tức ngưng quyền truy cập ứng dụng của đối tượng này vĩnh viễn và chủ động cung cấp thông tin, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) trong việc điều tra, làm rõ vụ việc”.

Đến sáng 21/5, đối tượng mặc áo Grab thực hiện hành vi cướp giật điện thoại trên đường được xác định là Trịnh Tấn B. Người này đã bị tạm giữ khi đang lẩn trốn ở huyện Củ Chi (TP. HCM). Sau đó, đối tượng được di lý về trụ sở Công an phường Phú Trung (quận Tân Phú, TP. HCM) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật.

Thùy Nguyễn (t/h)