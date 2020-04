Sài Gòn giữa dịch COVID-19: Máy phát gạo miễn phí cho người nghèo tại thời điểm cách ly toàn xã hội

Ý tưởng phát gạo từ thiện nhưng vẫn hạn chế tụ tập giữa mùa dịch COVID-19



Những ngày này, người dân cả nước dường như sống chậm hơn, có nhiều thời gian dành cho bản thân và Những ngày này, người dân cả nước dường như sống chậm hơn, có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình , cho những điều mình yêu thích. Tuy nhiên, những người lao động nghèo thì khác, việc cách ly toàn xã hội cũng như ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến họ bị mất việc làm, không đủ chi phí sinh hoạt nên cuộc sống càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, không vì thế mà những người nghèo bị bỏ rơi. Đúng như câu nói của Thủ tướng Chính phủ: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân đã tích cực hỗ trợ người nghèo cùng chung tay vượt qua đại dịch.



Hai ngày nay, những người dân có hoàn cảnh khó khăn đang rất vui mừng khi nhận được gạo miễn phí từ chiếc máy phát gạo tự động. Nhiều người còn vui đùa gọi đây là máy “ATM gạo”. Chiếc máy này được đặt ở địa chỉ 204B đường Vườn Lài phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM. Lâu nay, mọi người nghĩ máy ATM chỉ nhả tiền, sao dám nghĩ đến máy nhả… gạo bao giờ. Ấy thế mà chiếc máy “ATM gạo” ở góc nhỏ Sài Gòn lại có thể dành tặng mỗi người khoảng 1,5kg gạo sau mỗi lần ấn nút.

Chi phí lắp đặt một chiếc máy phát gạo là 10 triệu đồng.

Được biết, chiếc máy phát gạo tự động này là sản phẩm của anh Hoàng Tuấn Anh – chủ Công ty PHGLock. Anh Tuấn Anh chia sẻ, máy này có cấu tạo gồm một nút bấm kết nối với một van tự động và một thùng chứa gạo được điều khiển thông minh qua phần mềm. Do đó, người phát gạo và người nhận cũng không cần tiếp xúc với nhau, đảm bảo được an toàn cho cả đôi bên. Chia sẻ về ý tưởng của mình, anh Tuấn Anh cho biết, việc phát thủ công có thể dẫn đến tình trạng tụ tập đông người, dễ lây lan dịch bệnh. Để hạn chế tình trạng này, anh quyết định chế tạo ra chiếc máy phát gạo tự động giống như máy ATM để phát cho người dân. Khi đến nhận gạo, mỗi người phải đứng cách nhau từ 1,5 - 2m trong vị trí chờ đã được đánh dấu sẵn ở trên vỉa hè.



Theo quy định, mỗi lần một người sẽ lấy được khoảng 1,5kg gạo. Ban đầu, anh Tuấn Anh dư định phát mỗi ngay 300kg nhưng không đủ vì người dân có hoàn cảnh khó khăn tìm đến rất đông. Thế là, công ty quyết định tăng lên mức 500kg một ngày. Tuy nhiên, chỉ trong ngày đầu tiên, số gạo được phát đã lên tới con số gần 1 tấn. Thậm chí, đến ngày hôm sau số lượng người tìm đến còn gấp 4-5 lần ngày đầu nên anh Tuấn Anh rất lo thiếu gạo. Anh cùng công ty cũng đang tích cực kêu gọi mọi người có điều kiện ủng hộ, hỗ trợ thêm.



Anh Tuấn Anh chia sẻ: “Sau hơn 1 ngày, chúng tôi đã phát được gần 2 tấn gạo đến hàng trăm người dân khó khăn. Nếu cứ tiếp tục trong những ngày tới, người nghèo đến lấy gạo sẽ đông hơn, do đó số gạo có thể tăng lên 3-5 tấn một ngày”. Anh cũng cho biết, sắp tới công ty sẽ mở rộng lên khoảng 100 điểm phát gạo tự động như thế này và luôn cố gắng duy trì trong khả năng để san sẻ gánh nặng với bà con nghèo trong những ngày chống dịch. Bên cạnh đó, anh cũng hi vọng sẽ có thật nhiều mạnh thường quân chung tay giúp đỡ bà con nghèo qua thời điểm dịch bệnh.

Nhắc đến vấn đề này, ông Trần Trí Trân Trác - Chủ tịch UBND phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cho hay: Trước đó, công ty cũng đã báo cáo cho phường về việc lắp máy phát gạo tự động chiều 6/4. Theo như phường quan sát, chiếc máy phát gạo tự động này có thể chia ra khoảng cách an toàn cho người đến nhận gạo, đảm bảo an toàn theo đúng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



Cũng theo ông Trác, tại điểm phát gạo còn có người của công ty hướng dẫn cho người dân đến lấy gạo xếp hàng đúng cách và sử dụng chiếc máy trên. Phường cũng đánh giá, chiếc máy này có thể hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, hạn chế giao tiếp xã hội. Đây được đánh giá là một mô hình mới, nếu thành công phường cũng sẽ khuyến khích những nơi khác áp dụng với phương châm: Vừa từ thiện, vừa đảm bảo an toàn. Ngoài ra, phường cũng đang kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.



San sẻ khó khăn cho người dân nghèo



Đúng là ở Sài Gòn vẫn luôn tồn tại những điều bình dị dễ thương, xuất phát ngay trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt trong những ngày cả nước đang đồng lòng chống dịch COVID-19, nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ thì ở một góc nhỏ Sài Gòn vẫn có những hộp cơm, những suất gạo miễn phí được phát cho người lao động nghèo. Đối với những người lao động nghèo, việc ngừng hoạt động sổ xổ số kiến thiết, không còn chỗ rửa chén thuê, giúp việc… khiến họ rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Ngoài những chính sách hỗ trợ của nhà nước, địa phương, nhiều người dân cũng đã góp phần hỗ trợ người nghèo bằng công sức của mình.

Quanh khu vực phát gạo, đơn vị tổ chức cũng đã cẩn thận kẻ vạch cách xa 2m để người dân xếp hàng lấy gạo đứng đúng khoảng cách an toàn.



Trong đó, chiếc máy “ATM gạo” của anh Tuấn Anh không chỉ san sẻ một phần gánh nặng cho người dân nghèo mà còn để phòng được việc lây lan chéo dịch bệnh trong cộng đồng. Mỗi hệ thống máy phát gạo đều có 1 thùng chứa gạo, một camera nhận diện khuôn mặt, đường ống và một nút bấm để khi ấn vào thì gạo sẽ tự động chạy ra. Chi phí lắp đặt một chiếc máy phát gạo là 10 triệu đồng. Đặc biệt, mỗi người dân chia sẻ thông tin về máy phát gạo tương đương với việc hỗ trợ 1kg gạo cho người khó khăn; toàn bộ số tiền mua gạo đều do công ty anh Tuấn Anh chi trả.



Quanh khu vực phát gạo, đơn vị tổ chức cũng đã cẩn thận kẻ vạch cách xa 2m để người dân xếp hàng lấy gạo đứng đúng khoảng cách an toàn. Bên cạnh đó, hệ thống loa phát thanh cũng sẽ liên tục nhắc nhở người dân áp dụng các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19. Là một người đến nhận gạo, bà Nguyễn Thị Liên (47 tuổi, quê Quảng Ngãi) chia sẻ: "Tui vốn đi bán vé số nên thời gian dịch bệnh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Bữa nay thấy có đơn vị phát gạo miễn phí, tôi mừng quá. Tôi chỉ mong sao ngày nào cũng được nhận gạo như vậy. Máy phát cả ngày lẫn đêm nên nhiều khi ngày có lỡ bận thì đêm đến cũng có thể đến lấy gạo như bình thường”.



Chiếc máy “ATM” gạo nhỏ xinh giữa lòng Sài Gòn cùng lời nhắn vô cùng dễ thương: “Nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác” giữa những ngày cách ly toàn xã hội là một hành động đẹp, giúp những người khó khăn cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19.

Thùy Nguyễn (t/h)