Sài Gòn: Xe cắt tóc lưu động tiền tỷ phục vụ khách chỉ `đổi` lấy nụ cười

Bỏ 1 tỷ biến xe lưu động thành tiệm cắt tóc có 1-0-2



Tài Sài Gòn trong nhiều ngày qua, không ít người ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến chiếc xe tải chạy lưu động trên phố được thiết kế vô cùng đặc biệt. Đáng chú ý hơn, chiếc xe với tải trọng gần 2 tấn không phải chở hàng hóa mà vận chuyển cả một tiệm cắt tóc hoành tráng. Được biết, chủ nhân của tiệm cắt tóc này là chị Nguyễn Thị Hằng. Để xây dựng nên một tiệm cắt tóc “khác người” như thế, chị Hằng đã phải mất 1 năm chuẩn bị, cộng thêm sự nỗ lực và đồng lòng của rất nhiều người.



Lý do thôi thúc người phụ nữ trẻ làm nên một tiệm cắt tóc lưu động giữa đất Sài Gòn đã có từ khá lâu. Trong một lần đi cắt tóc từ thiện, chị Hằng cảm thấy xót xa khi nhân viên và khách cắt tóc đều ngồi vỉa hè, rất nóng và bất tiện. “Mỗi ngày khi kết thúc công việc, tôi mất khá lâu để quét dọn tóc cắt vương vãi trên vỉa hè nhưng nhiều khi vẫn còn sót lại. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy không hài lòng một chút nào. Chỉ sau 1 ngày, tôi quyết định chấm dứt hành trình từ thiện ấy, bắt tay vào việc thực hiện ý tưởng thiết kế một tiệm cắt tóc vừa sạch sẽ, thoải mái lại mát mẻ và dễ chịu, dễ di chuyển và không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh”, chị Hằng chia sẻ.

Với ý tưởng này, chị Hằng đã nghĩ ngay đến những chiếc xe tải. Và thế là chị bắt đầu ý tưởng làm tiệm tóc lưu động trên phương tiện này. Tuy nhiên, khi biến nó thành hiện thực lại không hề đơn giản, từ khâu thiết kế bên trong đến bên ngoài đều gặp rất nhiều khó khăn. Nội thất phải đảm bảo đầy đủ các dụng cụ cắt tóc, tiện nghi nhưng vẫn khiến khách thoải mái. Bên cạnh đó, tất cả các loại đồ dùng như máy điều hòa, máy điện mặt trời, kính để cắt tóc cũng như các dụng cụ khác… đều phải được thiết kế chặt vào trong thùng xe, tránh rơi vỡ, va đập khi xe di chuyển trên đường.



Nhìn bên ngoài, tiệm cắt tóc lưu động trên xe tải không khác gì những tiệm cắt tóc bình thường. Chỉ có điểm nhấn ở chỗ, tiệm này nằm trên thùng xe tải mà thôi. Thùng xe có 1 cửa lên xuống ở phía sau, còn 2 bên hông thùng xe, một mặt để thiết kế mặt kính tạo cảm giác không gian thoáng đãng, mặt còn lại được lắp kín như bức tường để dụng cụ và hướng ghế ngồi cắt tóc. Trái với những tiệm cắt tóc thông thường mà khách đi vào bằng cửa trước, những người muốn đi vào tiệm cắt tóc lưu động lại đi vào bằng cửa sau ở thùng xe.



Chưa dừng lại ở đó, tiệm cắt tóc còn được “đầu tư” biển hiệu vô cùng đẹp mắt, hoành tráng. Biển hiện này được thiết kế ở bên hông và phía sau thùng xe tải. Mỗi lần tiệm mở hoạt động, biển hiệu sẽ được đưa lên thùng xe nhờ cánh tay thủy lực. Nhìn bên ngoài đã ấn tượng, khách hàng khi bước vào trong cắt tóc càng thêm choáng ngợp và ngạc nhiên bởi không gian thoải mái, gọn gàng. Công suất của tiệm vừa đủ cho 2 khách và 2 thợ cắt tóc, lại có đầy đủ máy lạnh, đèn, bàn ghế ngồi cắt tóc,… nội thất không thiếu thứ gì, tiện nghi đầy đủ như một tiệm cắt tóc “sang chảnh” ở trong nhà.

Vì xe thường xuyên phải lưu động bên ngoài nên thiết kế phải thật gọn gàng như xe tải bình thường. Vấn đề này rất quan trọng bởi nó liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, không phải xe muốn dừng ở đâu cũng được nên việc đậu xe cũng phải tính toán thật cẩn thận. Mỗi khu muốn đậu ở khu vực nào, chủ tiệm đều phải xin phép, khi được chính quyền địa phương đồng ý thì mới đậu xe. Điều kiện là phải đảm bảo dừng xe ở những nơi vắng người, bãi đất trống hay những nơi có mật độ giao thông thấp… để không ảnh hưởng đến lưu thông trên đường.



Món quà đầy ý nghĩa cho cộng đồng



Chị Hằng bộc bạch, tiệm cắt tóc là thành quả của một năm ròng rã cùng bao nỗ lực đồng lòng của nhiều người. Khi đi vào hoạt động, tiệm cắt tóc cho mọi người với mức giá là … 0 đồng dù mất hơn 1 tỷ đồng chi phí đầu tư. Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến ý tưởng và việc làm “khác người” này, chị Hằng cười và cho biết, tất cả những gì chỉ làm đều mong muốn có thể giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn có thể đóng góp một phần công sức nhỏ cho cộng đồng.

Những người đến đây cắt tóc không mất tiền mà chỉ cần “trả” bằng một nụ cười trên môi. Nếu ai khá giả hơn thì có thể đóng góp tùy tâm bằng cách bỏ tiền vào thùng từ thiện để cùng nhau chung tay gây quỹ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong Những người đến đây cắt tóc không mất tiền mà chỉ cần “trả” bằng một nụ cười trên môi. Nếu ai khá giả hơn thì có thể đóng góp tùy tâm bằng cách bỏ tiền vào thùng từ thiện để cùng nhau chung tay gây quỹ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong xã hội . Không dừng lại ở Sài Gòn, chị Hằng còn ấp ủ chuyến hành trình cắt tóc từ thiện chạy dọc chiều dài đất nước. Chuyến hành trình này với mục đích gây quỹ từ thiện "10.000 nụ cười". Theo đó, mỗi người đến cắt tóc sẽ không cần trả tiền mà chỉ cần cười tươi, chụp cùng thợ cắt một tấm ảnh kỷ niệm để cùng lan tỏa yêu thương và lòng nhân ái đến tất cả mọi người.



Dù việc cắt tóc là hoàn toàn miễn phí nhưng tất cả các thợ cắt tóc đều là người lành nghề, tỉ mỉ, chu đáo với nhiều năm kinh nghiệm… Chính nụ cười hài lòng của khách là động lực để chủ tiệm và các thợ cắt tóc có thêm sức mạnh để đóng góp những hành động thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng. Anh Nguyễn Tuấn Phát (23 tuổi, khách cắt tóc) cho biết: “Lần đầu tiên bước vào tiệm, tôi cảm thấy rất lạ và độc đáo. Tôi cũng thấy rất vui khi có thể trải nghiệm kiểu cắt tóc đặc biệt thế này. Tôi thấy tiệm lưu động nhưng không khác gì tiệm cắt tóc trong nhà, rất tiện nghi và thoải mái. Các anh cắt tóc vô cùng nhiệt tình, trò chuyện rất vui và thường xuyên chọc cười cho khách…”

Video: Tuổi trẻ Online.



Thùy Nguyễn (t/h)