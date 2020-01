Sự thật đằng sau chiêu 'sale off' quần áo dịp Tết giá kịch sàn

Thời điểm này, không khó để tìm thấy các tấm biển quảng cáo sale off quần áo Tết đến mức kịch sàn. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần cảnh giác trước những "chiêu trò" đánh lừa người tiêu dùng của một số cửa hàng.

"Hoa mắt chóng mặt" vì giảm giá

Thời điểm này, các hãng và cửa hàng quần áo thời trang đang đua nhau giảm giá sốc. Dạo một vòng các con đường quy tập những cửa hàng thời trang nổi tiếng như Cầu Giấy, Lê Duẩn, Chùa Bộc,... có thể dễ dàng nhận thấy các nhãn hàng từ bình dân đến cao cấp đều đề biển sale off (giảm giá) lên đến 80%. Lý do giảm giá của các cửa hàng cũng hết sức đa dạng như: Xả kho, thanh lý mặt bằng, nghỉ tết sớm,...

Trước những mức giá hấp dẫn được quảng cáo là "kịch sàn", "rẻ như cho"... không ít khách hàng đã "xiêu lòng" và hào hứng mua sắm trong mùa giảm giá lớn nhất trong năm này. Bởi vậy, các con phố quy tụ nhiều cửa hàng thời trang này đều tấp nập người đi "săn" sale off quần áo ngày Tết.

Các cửa hàng thu hút khách bằng chiêu giảm giá sốc. Ảnh: Báo Công Thương

Tuy nhiên, "rừng" biển quảng cáo giảm giá cực sốc cũng khiến cho không ít khách hàng nghi ngại, "hoa mắt chóng mặt" vì "ma trận" hàng giảm giá.

Sale off quần áo ngày Tết: Cần cảnh giác

Việc đưa ra các chương trình khuyến mại sốc, khủng là việc làm chính đáng của các cửa hàng để thu hút khách, gia tăng cơ hội cạnh tranh. Tuy nhiên, không ít cửa hàng đã lợi dụng dịp này để đánh tráo hàng hóa, gian dối người tiêu dùng.

Thực tế cho thấy, có các cửa hàng cố tình trà trộn hàng chất lượng kém vào hàng thương hiệu để "ăn theo". Số khác thì nâng giá lên cao rồi hạ giá xuống thấp nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

"Là người kinh doanh nên tôi khẳng định, chẳng bao giờ người làm kinh doanh lại chấp nhận chịu lỗ để giảm giá sâu. Đó là chưa kể, mặt hàng thời trang còn chịu nhiều chi phí như chi phí thiết kế, nhân công sản xuất, chi phí cho nhân sự bán hàng, chi phí truyền thông… Dùng phép tính đơn giản để cộng trừ thì có thể thấy, người tiêu dùng đang bị móc túi bằng những tên gọi mang danh hàng hiệu", báo Công Thương dẫn lời chị Hiền (đường Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội).

Khách hàng cần cảnh giác khi đi "săn" sale off quần áo Tết

Mẹo "săn" sale off quần áo Tết

Để không bị "móc túi" dịp cuối năm, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ để lựa chọn đúng cửa hàng và đơn vị kinh doanh uy tín.



Trước khi đi mua, cần phải lên danh sách kỹ lưỡng để tránh bị "ma trận" sale off làm cho hoa mắt dẫn đến việc lãng phí tiền cho những món đồ không cần thiết. Cũng nên sắp xếp danh sách các món đồ cần mua theo thứ tự ưu tiên.



Thời điểm đi "săn' sale off cũng là một yếu tố cần lưu ý. Không nên đi mua quá muộn, cận ngày Tết vì vừa đông đúc vừa có nguy cơ hết mẫu đẹp. Thời điểm tốt nhất để đi mua sắm được cho là khoảng đầu tháng 12 âm lịch. Lúc này các cửa hàng vừa nhập những mẫu mới về để phục vụ dịp mua sắm cuối năm nên khách hàng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn.

Your browser does not support HTML5 video.

Những kiểu váy xinh xắn phù hợp mặc dịp Tết



Kiều Đỗ (t/h)