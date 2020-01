Sản phụ chuyển dạ 4 tiếng mới được mổ khiến thai nhi chết tức tưởi, bệnh viện nói... do thiếu người

Đau đẻ chờ bác sĩ ăn cơm?

Sản phụ Đoàn Thị Bích (SN 1995, trú tại thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa) tỉnh dậy sau khi hôn mê vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con sau ca sinh mổ.



Theo đơn tường trình của gia đình gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, khoảng 9h ngày 23/12/2019 sản phụ Bích có dấu hiệu chuyển dạ vào nên được Theo đơn tường trình của gia đình gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, khoảng 9h ngày 23/12/2019 sản phụ Bích có dấu hiệu chuyển dạ vào nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa.

Vợ chồng sản phụ Bích vẫn thể nguôi ngoai nỗi đau mất con



Qua thăm khám, Qua thăm khám, Sức Khỏe của mẹ và thai nhi đều ổn định. 16h cùng ngày, chị Bích được đưa vào phòng chờ sinh nhưng chưa được mổ. Đến 19h cùng ngày, sản phụ đau bụng dữ dội và phát hiện máu ra nhiều nên gia đình thông báo với hộ lý trực và nhận được câu trả lời chỉ là nước ối và yêu cầu gia đình đợi thêm.



Thấy sản phụ tiếp tục ra nhiều máu, bà Nguyễn Thị Hương (SN 1970, mẹ chị Bích) đã gọi điện thoại cho bác sĩ Hoàng Văn Toan, Trưởng Khoa Sản của bệnh viện (bác sĩ trực). Tuy nhiên lúc này ông Toan đang về nhà ăn cơm. Phải 30 phút sau bác sĩ Toan mới tới và thăm khám cho sản phụ rồi chuyển vào phòng mổ.



"Phải đến 20h30 cùng ngày, ca mổ mới được tiến hành vì phải chờ bác sỹ gây mê và các thành viên khác trong kíp mổ”, bà Hương cho biết. Ca mổ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bác sĩ ra thông báo với gia đình rằng "Phải đến 20h30 cùng ngày, ca mổ mới được tiến hành vì phải chờ bác sỹ gây mê và các thành viên khác trong kíp mổ”, bà Hương cho biết. Ca mổ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bác sĩ ra thông báo với gia đình rằng thai nhi tử vong . Còn sản phụ vì quá yếu nên đang hôn mê.

Chồng của sản phụ Bích trả lời báo chí



Anh Phạm Anh Tuấn (SN 1994, chồng chị Bích) đang làm việc tại Lào nghe gia đình báo vợ sắp sinh tin liền bắt xe về nhà gấp. "Không ngờ về thì con gái nặng 3,2 kg đã không còn. Tôi có hỏi lý do thì bệnh viện giải thích là thiếu thiết bị, thiếu người nên phải đợi kíp mổ và trường hợp thai nhi là bệnh lý hiếm gặp”, anh Tuấn kể.



Bệnh viện nói gì?



Về phía bệnh viện, bác sĩ Trần Văn Sính - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa cho hay khi tiếp nhận sản phụ Đoàn Thị Bích, kíp trực đã tiến hành các bước thăm khám theo đúng quy định.



Sau khi mổ, thai nhi vẫn còn sống nhưng trong tình trạng ngạt nặng các bác sĩ phải hồi sức cấp cứu nhưng không được. Sau đó, bác sĩ đã gọi người nhà sản phụ vào giải thích nguyên nhân.

Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa



Bác sĩ Sinh cho hay sản phụ gặp hiện tượng dây rốn bám lạc chỗ, rất hiếm gặp và có tỉ lệ tử vong rất cao. Nói về phản ánh của người nhà rằng bệnh viện thiếu người thiếu trang thiết bị, bác sĩ Sính khẳng định không có chuyện này. Với sản phụ này, thai đè lên dây rốn đã không được phát hiện được khi siêu âm, đến khi sinh mới phát hiện.



Trong khi đó phía người nhà khẳng định trong suốt quá trình Trong khi đó phía người nhà khẳng định trong suốt quá trình mang thai , sản phụ thường xuyên siêu âm định kỳ tại phòng khám của bác sĩ Hoàng Văn Toan, Trưởng Khoa Sản của bệnh viện đồng thời cũng là bác sĩ trực ca mổ này. Kết quả đều cho thấy thai nhi phát triển và tim thai khỏe mạnh.



Bác sỹ Sính phân trần rằng bệnh viện giải thích chưa rõ ràng nên người nhà sản phụ bức xúc đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng. Trả lời báo chí, một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình cho biết, Sở đang xem xét sự việc.



Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa thai nhi về an táng. Sau 4 ngày, sức khỏe chị Bích ổn định thì gia đình mới thông báo tin dữ.

