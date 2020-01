Sản phụ sinh con tại nhà rồi đưa vào viện cấp cứu nhưng quyết không cho bác sĩ can thiệp

Sản phụ sinh con tại nhà rồi gọi cấp cứu đến cắt dây rốn. Dù nằm viện suốt 2 ngày rưỡi, gia đình kiên quyết không cho bác sĩ can thiệp vào mẹ và bé.

Sáng 3/1, BSCK 2 Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng thông tin về một trường hợp sinh con tại nhà rồi đưa vào Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, nghi ngờ bị tiêm nhiễm về trào lưu “sinh thuận tự nhiên”.





Báo Infonet đưa tin, TS.BS Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, đó là trường hợp của sản phụ Lê Thị Kim P. (SN 1987; thường trú phường Phước Long, TP Nha Trang và hiện đang tạm trú tại Ký túc xá trường Cao đẳng Việt Hàn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Sản phụ sinh con lần thứ 3, trước đó từng 2 lần sinh thường khỏe mạnh.

Ảnh minh họa



Sản phụ này tự sinh con tại nhà vào lúc 6h45 ngày 30/12/2019, tự kẹp rốn đến 7h45. Sau đó, gia đình gọi cấp cứu 115 đến cắt rốn và đưa vào BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng lúc 8h15 cùng ngày.



Các bác sĩ xác định bệnh nhân khỏe mạnh, không có tiền sử gì đặc biệt. Thời điểm nhập viện, sản phụ tỉnh táo, nhận thức tốt, huyết động ổn, da niêm mạc hồng, tim phổi bình thường; máu âm đạo ít; tử cung go. Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện nhau bóng thiếu màng, tầng sinh môn da và niêm mạc bị rách ở vị trí 6h, vết rách dài 2cm, rỉ máu. Bụng mềm, các cơ quan khác chưa phát hiện gì thêm.



Bác sĩ chẩn đoán sản phụ đang trong tình trạng hậu sản giờ thứ 2. Thai con rạ đủ tháng chuyển dạ đẻ tại nhà, rách tầng sinh môn, theo dõi sót tổ chức buồng tử cung. Còn em bé chào đời da hồng, bú tốt, khóc to.

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng



Sau thăm khám, bác sĩ đã giải thích về các vấn đề y tế cần can thiệp cho người nhà sản phụ. Tuy nhiên, gia đình không cho phép can thiệp bất cứ thủ thuật nào ngay cả khâu tầng sinh môn cho người mẹ hay tiêm Sau thăm khám, bác sĩ đã giải thích về các vấn đề y tế cần can thiệp cho người nhà sản phụ. Tuy nhiên, gia đình không cho phép can thiệp bất cứ thủ thuật nào ngay cả khâu tầng sinh môn cho người mẹ hay tiêm vắc xin cho em bé.



TS.BS Trần Đình Vinh cho biết, về nguyên tắc sản phụ đẻ rơi ở nhà bác sĩ phải can thiệp để kiểm tra màng nhau đã ra hết chưa. Tầng sinh môn bị rách cần khâu lại kết hợp dùng kháng sinh, thuốc tăng go, tiêm vắc xin cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên gia đình không cho bác sĩ can thiệp bất cứ thủ thuật nào.



"Khi bác sĩ hỏi vậy gia đình đưa sản phụ tới bệnh viện làm gì? Họ trả lời vào thì vào nhưng không cho làm gì hết mà muốn sản phụ “sinh theo phương pháp thuận tự nhiên”, BS Vinh nói.



Trước tình hình đó, bệnh viện vẫn giữ mẹ và em bé ở lại. Tuy nhiên, sau 2 ngày rưỡi nằm viện các bác sĩ đã dùng mọi cách thuyết phục nhưng gia đình vẫn không cho can thiệp. Theo báo cáo gửi Sở Y tế, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cũng nêu rõ, gia đình này còn ký cam kết yêu cầu bệnh viện không được can thiệp y tế bất cứ kỹ thuật nào. Không đội mũ cho bé, không tiêm vắc xin Trước tình hình đó, bệnh viện vẫn giữ mẹ và em bé ở lại. Tuy nhiên, sau 2 ngày rưỡi nằm viện các bác sĩ đã dùng mọi cách thuyết phục nhưng gia đình vẫn không cho can thiệp. Theo báo cáo gửi Sở Y tế, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cũng nêu rõ, gia đình này còn ký cam kết yêu cầu bệnh viện không được can thiệp y tế bất cứ kỹ thuật nào. Không đội mũ cho bé, không tiêm vắc xin viêm gan , tiêm phòng uốn ván, không khâu vết rách tầng sinh môn hay dùng thuốc cho mẹ. Đến chiều ngày 2/1 gia đình đã tự xin.



Theo TS.BS Trần Đình Vinh, dù trước mắt Theo TS.BS Trần Đình Vinh, dù trước mắt Sức Khỏe của cả mẹ và em bé không có vấn đề gì nhưng về lâu dài không thể lường trước nguy cơ bị nhiễm trùng, uốn ván hay biến chứng gì khác.



Tiếp nhận thông tin về ca sinh này, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến cho biết: đây là trường hợp nghi sinh con thuận tự nhiên đầu tiên tại Đà Nẵng nhưng hết sức nguy hiểm. Phía bệnh viện cũng đa thông báo cho cơ quan công an về trường hợp này và đề nghị cơ quan báo chí thông tin để cảnh tỉnh các bà mẹ.





Your browser does not support HTML5 video. Sản phụ vỡ tử cung suýt chết vì sinh con tại nhà. Video: StarTalk







Hà Ly (t/h)