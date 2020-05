Sản phụ Sóc Trăng mang thai lần 7 hạ sinh bé gái 6,1kg cực kỳ hiếm gặp

Ngày 15/5, thông tin từ Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng cho biết, các bác sĩ tại đơn vị vừa chào đón sự ra đời đặc biệt của bé gái 6,1kg. Được biết, thai phụ là chị N.T.C. (40 tuổi, ở ấp Thạnh An 4, Thạnh Thới Thuận, Trần Đề).

Khi đến bệnh viện, chị C. được chẩn đoán mang thai lần 7, thai 40 tuần. Sau khi siêu âm, do thai quá lớn nên các bác sĩ chỉ định cho sản phụ sinh mổ.

Bé gái chào đời khỏe mạnh.



Theo chia sẻ của chị C., 6 bé trước đều có cân nặng từ 3,6kg đến 4,8kg. Không ngờ đến lần thứ 7, con gái của chị lại có cân nặng tương đương với một đứa trẻ 3-4 tháng.

Tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi rõ, trẻ sơ sinh đủ tháng là khoảng từ 37 đến 40 tuần sẽ có trọng lượng cơ thể ở mức 2,5 - 4kg. Do đó, bé gái nặng 6,1kg ở Sóc Trăng, lại là người con thứ 7 chính là trường hợp vô cùng hiếm gặp ở Việt Nam.



Được biết, ca mổ bắt con cho sản phụ C. bắt đầu lúc 8h25 sáng 15/5. Sau khi chào đời, bé gái được đưa về theo dõi và chăm sóc tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng.

Ngoại trừ cân nặng khủng, bé phát triển ổn định, các chỉ số hiện tại cũng bình thường như bao đứa trẻ khác.

Nhiều chuyên gia khẳng định, hầu hết các trẻ sơ sinh có cân nặng lớn sau sinh thường gặp các vấn đề về hạ đường huyết và suy hô hấp . Bởi vậy, trẻ cần được theo dõi sát sao các chỉ số phát triển, nhất là các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Những trẻ này phải được kiểm soát sinh dưỡng do thường có vấn đề về canxi.

