 Sản phụ vượt cạn thành công trên tàu nhờ nam tiếp viên chưa vợ đỡ đẻ

Trưởng tàu SE6 Cao Hùng Nam thông tin đêm qua 3/1, tổ tàu của anh đã hỗ trợ một sản phụ vượt cạn thành công trên tàu khi tàu đang di chuyển đến Quảng Ngãi.

Bé gái nặng 2,9kg được sinh trên tàu SE6

Vào khoảng 22h45, khi tàu hỏa đang di chuyển đến đoạn khu Diêu Trì - Quảng Ngãi thì tổ tàu nhận được thông báo khẩn cấp của nhân viên phụ trách toa số 6 là chị Hà Thị Thủy. Chị Thủy cho biết hành khách Trương Thị Hồng (Nghệ An) có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh.

Nhận được tin, trưởng tàu Nam cùng vệ sinh viên trên tàu đã nhanh chóng đến gặp chị Hồng để hỏi thăm tình hình. Sản phụ Hồng cho biết mình đi cùng mẹ đẻ, và chị có mong muốn được đưa tới Bệnh viện Quảng Ngãi để sinh con. Do vậy, tổ tàu SE6 đã nhanh chóng điện báo cho ga Quảng Ngãi để chuẩn bị sẵn sàng cho hành khách nhập viện khi tàu dừng. Đồng thời, tổ tàu cũng chuẩn bị các vật dụng y tế cần thiết, đề phòng trường hợp hành khách sinh con trên tàu.

Tổ tiếp viên tàu SE6 hỗ trợ đưa sản phụ là hành khách Trương Thị Hồng đến bệnh viện

Tuy nhiên tàu vừa cập ga Quảng Ngãi vào khoảng 23h cùng ngày thì chị Hồng bất ngờ chuyển dạ, đau bụng dữ dội, không thể chờ đến bệnh viện. Trong tình thế khẩn cấp, trưởng tàu Nam cùng tổ tàu đã khẩn trương hỗ trợ chị Hồng sinh ngay trên tàu, rất may người mẹ đã chuyển dạ thành công, sinh một bé gái khỏe mạnh nặng 2,9kg.

Sau khi sơ cứu, tổ tàu đã bàn giao cho nhân viên ga Quảng Ngãi đưa hai mẹ con sản phụ Hồng cùng người nhà tới bệnh viện Quảng Ngãi để tiếp tục theo dõi, chăm sóc y tế kịp thời.

Trao đổi với PV, trưởng tàu Nam cho biết: "Chị Hồng đã vượt cạn thành công ngay trên tàu, Sức Khỏe 2 mẹ con đều tốt. Chúng tôi đã báo trước với ga Quảng Ngãi nên khi tàu dừng, hai mẹ con chị Hồng được đưa đến bệnh viện sản-nhi tiếp tục chăm sóc". Được biết, trưởng tàu Cao Hùng Nam còn khá trẻ, chưa lập gia đình

Trước đó, vào ngày 2/12/2019, một tài xế taxi cũng đã đỡ đẻ thành công cho mẹ con sản phụ khi đang trên đường đến bệnh viện. Tài xế Biện Trường Quyết, lái xe của Công ty TNHH Mai Linh, Nghệ An đang chở một sản phụ đến Bệnh viện đa khoa TP. Vinh thì chị này kêu sắp sinh. Sản phụ sắp chuyển dạ, liên tục la lớn nên người nhà cuống cuồng giục giã tài xế taxi.

Anh Quyết cùng lãnh đạo công ty đến thăm hỏi động viên sản phụ

Không may, khi xe vừa đến cổng bệnh viện thì sản phụ bắt đầu chuyển dạ, vỡ ối. Không còn cách nào khác, tài xế Quyết cùng chồng sản phụ quyết định dừng xe tại cổng, thực hiện ca sinh nở. Các bác sĩ của bệnh viện cũng nhanh chóng có mặt, huy động ekip và phương tiện cấp cứu.

Khi mở cửa taxi, tài xế đã giúp sản phụ sinh nở thành công một bé gái khỏe mạnh. Các bác sĩ đã tiến hành cắt dây rốn cho cháu ngay trên xe, vệ sinh và đưa bé vào lồng ấp để ổn định thân nhiệt. Sản phụ cũng được cầm máu và cấp cứu kịp thời, được chăm sóc chu đáo tại bệnh viện. Công ty sau đó đã đến thăm hỏi, tặng quà cho sản phụ và khen thưởng cho tài xế Biện Trường Quyết.

Cấp cứu ca đẻ rơi trên taxi. Clip: VTC

Chi Nguyễn (t/h)