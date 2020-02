 Sáng 6/2, Hà Nội chìm trong sương mù, ô nhiễm không khí trở lại ở mức báo động

Theo thông tin, sáng nay ngày 6/2, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở thành phố Hà Nội lại chuyển sang màu ô nhiễm tương đối quen thuộc, đó là “cam” và “đỏ” - ngưỡng ô nhiễm không khí “kém” và “xấu".

Tình hình không khí đang ở mức báo động

Mặc dù, thời tiết ở Thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục trong sương mù dày đặc, nhưng chỉ số AQI ở hầu hết các điểm đo vẫn ở ngưỡng “không tốt cho Sức Khỏe .” Hà Nội cũng xuất hiện ở vị trí thứ 6 trong danh sách “10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới”, được Airvisual quan trắc theo thời gian thực.





Chất lượng không khí quay về ngưỡng báo động

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số AQI tại Hà Nội sáng nay đã trở lại ngưỡng “màu cam”, theo cách tính chỉ số AQI của Mỹ và là ngưỡng “kém”, theo cách tính chỉ số AQI của Việt Nam. Mức AQI phổ biến từ 101-150.

Vào lúc 7h sáng 6/2, Cổng thông tin quan trắc môi trường Thủ đô Hà Nội cho thấy chỉ số AQI ở phần lớn các điểm đo đã tăng lên ở ngưỡng “kém.” Cụ thể như các khu vực Hàng Đậu hiển thị chỉ số AQI 125; Phạm Văn Đồng 126; Ccục Bảo vệ môi trường 112; Thành Công 118; Minh Khai (Bắc Từ Liêm) 110…

Bầu trời Hà Nội sáng nay chìm trong sương mù

Tiếp theo đó, đến thời điểm 9h, chỉ số AQI ở khu vực Hàng Đậu cao nhất, lên tới con số 145, các điểm đo đều duy trì ở ngưỡng "kém". Đối lập với hai ngày trước, chỉ số AQI ở hầu hất các điểm đo ở Hà Nội lại phổ biến với ngưỡng tốt, không ảnh hưởng tới ức khỏe người dân.

Cũng theo hệ thống đo chất lượng không khí của Airvisual, thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở chính tại Thụy Sỹ, vào lúc 7 giờ sáng nay đã hiển thị ngưỡng “màu đỏ” ở hầu hết các điểm đo với chỉ số AQI phổ biến từ 151-198.





Ô nhiễm không khí cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

Thời điểm 9h sáng, Hà Nội ở vị trí thứ 8 trong top danh sách “10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới,” nhưng chỉ số AQI ở hầu hết các điểm quan trắc vẫn tiếp tục hiện thị ngưỡng “màu đỏ” với chỉ số AQI cao nhất lên đến 195 tại khu vực Tây Hồ; Hàng Đậu 164; Thành Công 164; Hoàn Kiếm 153…

Đồng thời, trên Trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air trong sáng nay cũng hiển thị hai ngưỡng màu phổ biến là “cam” và “đỏ”, biểu thị chất lượng không khí ở mức “xấu” xuất hiện tại hầu hết các điểm đo. Chỉ số AQI cao nhất mà ứng dụng PAM Air ghi nhận được lên tới 188 tại khu vực Nhân Chính (Thanh Xuân).

Còn trước đó, sau kì nghỉ Tết nguyên đán, chất lượng không khí ở Hà Nội vào ngày 31/1, tức ngày mùng 7 Tết cũng không khả quan hơn. Theo kết quả đánh giá của ứng dụng Air Visual vào sáng hôm đó, chỉ số AQI tại Hà Nội là 172. Đây là ngưỡng có hại nên nhóm nhạy cảm như người già, Trẻ em , người ốm... cần tránh ra ngoài. Những người còn lại cần hạn chế ra ngoài.





Giải pháp ứng phó

Trao đổi về vấn đề này, heo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho hay, thời điểm đầu năm tháng 2, tháng 3 chất lượng không khí thường kém hơn các thời điểm khác trong năm.Vì thế, trong thời gian tới, để tiếp tục cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã điều chỉnh Dự án đầu tư hệ thống quan trắc không khí tự động (bao gồm 20 trạm quan trắc không khí cố định, 1 trạm quan trắc không khí lưu động), đảm bảo tiến độ trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trong tháng 2, triển khai dự án hoàn thành trong năm 2020.

Chỉ số chất lượng không khí hiện thị trên hệ thống đo chất lượng không khí của Airvisual. (Ảnh chụp màn hình)



Ngoài 11 trạm quan trắc hiện có, 50 trạm cảm biến và 20 trạm cố định đang thực hiện đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đề ra mục tiêu đến hết năm 2020 thành phố sẽ hoàn thiện đồng bộ hệ thống 81 trạm quan trắc không khí trên toàn địa bàn. Đây là hành động nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và nhu cầu theo dõi diễn biến chất lượng không khí của người dân Thủ đô.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã và đang phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát, lựa chọn 50 địa điểm trên nguyên tắc phù hợp với Quy hoạch mạng lưới quan trắc, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch chuyên ngành khác.

Khi được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ thông báo cho đơn vị tài trợ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển THT tổ chức lắp đặt các trạm quan trắc cảm biến, để sớm đưa vào vận hành phục vụ người dân. Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1/2020.

Kèm theo đó, thành phố cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường không khí thông qua việc phối hợp với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và đơn vị tư vấn của Pháp nâng cao năng lực quản lý hệ thống, dữ liệu quan trắc không khí tự động, cùng với đó, nghiên cứu tiếp thu bài học kinh nghiệm đơn vị tư vấn Pháp đã triển khai thành công tại Paris và Bắc Kinh.

Dự kiến trong tháng 4/2020, một hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức nhằm đề xuất chương trình, kế hoạch hành động cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội- Chỉ số AQI là gì- VTC NOW