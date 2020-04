Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM được công bố khỏi bệnh, 3 người liên quan đến bar Buddha

Sáng 8/4, TP.HCM tiếp tục có 4 bệnh nhân COVID-19 ở 2 cơ sở điều trị được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 3 trường hợp liên quan đến ổ dịch bar Buddha và 1 trường hợp được cách ly ngay khi nhập cảnh.

BN125 là nữ, quốc tịch Nam Phi, 22 tuổi, trú tại quận 7, TP.HCM, là chuyên gia. Đây là một trong số các trường hợp liên quan đến quán bar Buddha - quận 2, nơi phát hiện 18 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

BN126 là nam, quốc tịch Nam Phi, 28 tuổi, trú tại quận 7, TP.HCM, là giáo viên. Bệnh nhân là bạn với BN125. Bệnh nhân này cũng từng đến quán bar Buddha.

BN152 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 27 tuổi, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Bệnh nhân là chị gái sống cùng nhà với ca thứ 127 (nam nhân viên quán Bar Buddha). Bệnh nhân làm việc tại công ty Formica - tầng 3, tòa nhà 414 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, một trường hợp được cách ly, điều trị sau khi nhập cảnh cũng đã khỏi bệnh là BN153.

BN153 là T.T.N.H., là nữ, quốc tịch Việt Nam, 60 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tiền sử chưa ghi nhận bệnh lý. Bệnh nhân sang Australia thăm người thân và trở về Việt Nam ngày 21/3 trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN772, nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung và sàng lọc phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

4 ca tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ được công bố khỏi bệnh chiều 7/4

Như vậy, đến sáng 8/4, TP.HCM có 35 trường hợp khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh cả nước lên 126. Trước đó ngày 7/4, thành phố cũng có 9 bệnh nhân điều trị tại hai cơ sở trên được công bố khỏi bệnh. Cụ thể, 5 ca tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (bệnh nhân số 95, 96, 119, 120, 143) và 4 ca tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ (gồm bệnh nhân 98, 142, 159, 160).