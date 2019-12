Sáng da, đẹp tóc bằng thức uống detox đơn giản ngay tại nhà

Những thức uống detox tự làm đơn giản tại nhà vừa an toàn lại giúp bạn thải độc, làm đẹp da và tóc.



Nước thải độc hay còn gọi là nước detox đang là cơn sốt được nhiều chị em ưa chuộng. Nhiều người có thói quen mang một bình nước detox bên người. Thường xuyên uống detox cũng được chứng minh có khả năng Giảm cân , tăng sự trao đổi chất, loại bỏ độc tố, giúp bạn cảm thấy no lâu và luôn tràn đầy năng lượng.

Về cơ bản, thức uống detox được làm từ trái cây và rau cùng các loại thảo mộc. Chính vì lẽ đó, khi cơ thể tiêu thụ thức uống này sẽ ngậm nước lâu hơn, da căng bóng, tóc cũng mượt mà đầy sức sống. Để thay những cốc nước lọc vô vị nhàm chán hay những loại thức uống đầy calo, chất béo; hãy thử ngay công thức làm các loại detox đơn giản ngay tại nhà:



Nước detox hoa quả



Chọn những loại quả bạn thích, cắt lát mỏng và cho vào bình thủy tinh rồi đổ thêm nước lọc. Có thể thêm một ít đá nếu muốn uống lạnh, hoặc để vài giờ trong ngăn mát tủ lạnh trước khi thưởng thức.



Detox táo, quế



Lấy 3 miếng vỏ quế (dài khoảng 5cm, không dùng bột quế) thả vào đáy bình đựng nước đá. Cắt táo thành những lát mỏng, tròn (cắt qua cả hạt và vỏ) rồi cho vào bình. Đổ nước vào ngập quế và táo, để trong tủ lạnh trong một giờ hoặc qua đêm. Thưởng thức đồ uống detox này là điều đầu tiên nên làm vào buổi sáng vì nó có thể tăng cường và bổ sung năng lượng, các chất chống oxy hóa trong táo giúp giảm nguy cơ ung thư.

Táo xanh và bạc hà

Phương pháp vẫn giữ nguyên như trên - thái táo xanh thành từng lát mỏng và cho vào lọ thủy tinh. Thêm lá bạc hà (hơi vò nhẹ lá để chúng giải phóng hương vị vào nước nhanh hơn). Đổ nước vừa sấp và để hỗn hợp trong một giờ. Khi uống hết nước, có thể đổ thêm nước vào để uống một lần nữa. Vì cả táo xanh và bạc hà đều có đặc tính ức chế sự thèm ăn, đây là một công thức detox có tác dụng kỳ diệu đối với những người đang cố gắng giảm cân.

Kiwi, dưa chuột và lá bạc hà



Cắt một quả kiwi và một quả dưa chuột cỡ vừa vào lọ. Thêm lá bạc hà đã vò nhẹ. Đổ đầy nước và để trong hai giờ. Nước giải độc này rất tốt để chống đầy hơi; nó còn giàu Vitamin C giúp da sáng và hỗ trợ mọc tóc.

Chanh và hạt Chia



Thức uống detox này giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm đói vặt và ngăn ngừa tăng cân. Cắt lát chanh, thêm hạt chia vào nước. Để trong ba giờ cho ngấm trước khi uống.



Nước dứa detox



Dứa rất giàu bromelain - một loại enzyme giúp làm dịu chứng viêm trong cơ thể. Thêm những niếng dứa mỏng vào nước và để trong tủ lạnh qua đêm. Đây là một thức uống tuyệt vời sau cơn sốt, một nguồn năng lượng tức thời cho những người đang cố gắng vượt qua cơn mệt mỏi do sốt virus.



Dâu tây và cam



Cắt cả hai loại quả (càng mỏng càng tốt) và thả chúng vào bình. Thêm một vài nhánh lá bạc hà tươi. Thêm nước và để nó qua đêm. Vào buổi sáng, thêm một thìa mật ong vào nước trước khi uống. Đây là một thức uống tăng cường năng lượng tuyệt vời và giảm chất béo.



Làm nước detox giảm cân, tiêu mỡ, đẹp da siêu nhanh. Nguồn: Em Đẹp TV.

Thùy Nguyễn (Theo Timesofindia)