Sắp có giống lúa chịu mặn, tương lai nông dân có thể trồng lúa trên biển xanh

Mới đây, theo tạp chí Forbes, các nhà khoa học trẻ đang tìm cách chế tạo một giống lúa chịu mặn, để có thể trồng lúa trên biển

Sáng kiến này được đưa ra trước tình hình chỉ còn chưa đầy 1% nước ngọt trên thế giới để phục vụ con người, và 70% số nước ngọt này đã được dùng trong nông nghiệp. Hiện tại, trên Trái Đất đang có khoảng 7,7 tỷ người, dự kiến sẽ đạt mức xấp xỉ 10 tỷ người vào năm 2050. Điều này khiến nhu cầu lương thực tăng cao, việc cung cấp lương thực trở nên rất quan trọng khi thế giới cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khác về môi trường như mực nước biển dâng cao, khí hậu nóng lên toàn cầu,...

Nông nghiệp truyền thống cần rất nhiều đầu tư, từ phân bón, hóa chất,... và đặc biệt là nước. Đa phần nước ngọt được sử dụng trong nông nghiệp là để tưới tiêu, đáng chú ý có nhiều cây trồng cần nhiều nước để phát triển tốt hơn. Trong đó, lúa là một trong những cây trồng cần nhiều nước nhất, và được tiêu thụ rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

Trước tình hình này, công ty Agrisea ở New Zealand do hai nhà khoa học trẻ sáng lập đã quyết định nghiên cứu một loại lúa mới. Công ty cho biết họ muốn phát minh và sản xuất giống lúa chịu mặn để có thể xây dựng các nông trại nổi trên mặt biển vào năm 2021. Họ đang thực hiện mô hình này và dự kiến sẽ thí điểm vào cuối năm 2020. Họ dự kiến sẽ dùng phương pháp chỉnh gen để tăng cường khả năng chịu mặn của lúa. Lúa chịu mặn sẽ sống được trong nước biển mà không cần đến đất, phân bón hay nước ngọt để tưới tiêu..

Các nhà khoa học dự kiến không dùng phương pháp cấy ghép gen, mà họ sẽ xác định phần gen kiểm soát mức độ chịu mặn, gen bảo vệ ADN và tăng cường khả năng của các gen đó. Các nhà khoa học cho rằng việc chỉnh sửa gen sẽ đẩy nhanh quá trình thay vì phương pháp nhân giống chọn lọc. Luke Young – Giám đốc Điều hành kiêm người đồng sáng lập Agrisea cho biết: "Những gen này hoạt động cùng nhau trong một mạng lưới. Chúng tôi tăng khả năng chịu đựng của chúng để cây trồng có thể phát triển trong môi trường nhiễm mặn".

Hiện Agrisea đang thảo luận với các nước sản xuất tiêu thụ gạo lớn như Nigeria, Trung Quốc, Bangladesh và Việt Nam, cũng như Mỹ, Nhật Bản,... để tiến hành lập nên các nông trại nổi. Mô hình này có thể đối phó với các vùng đất chết, hoặc bị tảo biển sinh sôi quá nhanh hay các vùng đất nhiễm mặn. Họ sẽ lên danh mục các loại cây trồng chịu mặn sẽ phát triển trong các trang trại nổi trên biển, bắt đầu thí điểm mô hình vào cuối năm 2020, và hy vọng có thể nhân rộng quy mô mô hình vào năm 2021.

Chi Nguyễn (t/h)